Detienen en Hermosillo a dos personas con 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína ocultos en autobús

Dos personas fueron detenidas en Hermosillo, Sonora, después de que autoridades federales localizaron 10 kilogramos de fentanilo y ocho kilogramos de heroína ocultos en un compartimento de un autobús.

El Gabinete de Seguridad federal informó a través de su cuenta de X que el operativo se realizó como parte de trabajos de investigación y vigilancia en carreteras.

En la acción participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Cómo fue localizada la droga en Hermosillo?

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes inspeccionaron un autobús y detectaron un compartimento en el que se encontraban escondidos los paquetes con droga.

El aseguramiento permitió localizar 10 kilos de fentanilo y ocho kilos de heroína, mientras que las dos personas relacionadas con el traslado quedaron detenidas.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el origen ni el destino del autobús, tampoco han informado a qué organización criminal podrían pertenecer los detenidos.

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Gabinete de Seguridad mantiene operativos en carreteras

El Gobierno federal señaló que este tipo de acciones forma parte de la estrategia para reducir las capacidades operativas de los grupos delictivos.

Según el Gabinete de Seguridad, los operativos coordinados buscan impedir que sustancias como el fentanilo y la heroína lleguen a la población, además de afectar las redes utilizadas para su transporte y distribución.

La vigilancia en carreteras se mantiene como uno de los puntos de atención de las autoridades federales en Sonora, una entidad estratégica por su ubicación fronteriza con Estados Unidos.

En seguimiento a trabajos de investigación y vigilancia en carreteras, en Hermosillo, Sonora, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico y de @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 10 kilos de fentanilo y 8 kilos de heroína ocultos en el… pic.twitter.com/HklORkDpP0 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 26, 2026

FGR y SSPC continúan investigación

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

La investigación deberá establecer quién coordinó el traslado de la droga, cuál era su destino final y si existen otras personas involucradas en la operación.

Hasta ahora, el Gabinete de Seguridad no ha informado sobre más detenciones ni sobre el aseguramiento de armas, vehículos adicionales o dinero relacionado con este caso.

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