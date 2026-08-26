¡Hasta 40°C! Turistas y trabajadores lidian con las altas temperaturas ante fallas del aire acondicionado en el aeropuerto de Cancún

Aunque se presume como el segundo aeropuerto más importante del país por el tráfico de pasajeros, turistas que acudían a documentar sus vuelos nacionales e internacionales, así como trabajadores de distintas áreas, se quejaron del deficiente servicio de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional, en medio de temperaturas que oscilan entre los 35 y 40 grados Celsius.

Empleados de áreas como Visitax, el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mostradores y auxiliares de vuelo, así como viajeros en las terminales 2 y 3 del AIC, intentaban refrescarse con bebidas o abanicarse para mitigar el calor.

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Trabajadores de la concesionaria operadora Aeropuertos del Sureste (Asur) se limitaron a señalar que revisarían el origen del problema, sin informar oficialmente cuál es la falla que provoca las deficiencias en el sistema de climatización de ambas terminales.

Tan solo por el cobro de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), cargo que pagan los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios aeroportuarios, se han recaudado más de 12 mil millones de pesos de enero a julio. En ese periodo, el aeropuerto registró un tráfico de 17.1 millones de viajeros, de los cuales 5.4 millones correspondieron a vuelos nacionales, por lo que cada pasajero debe cubrir una cuota de 351 pesos.

Turistas recriminaron que el pago del TUA no se refleja en los servicios del recinto / Liza Vera

Respecto al tráfico internacional, la cifra de pasajeros movilizados asciende a 11.7 millones, y cada uno pagó 861 pesos por utilizar las instalaciones aeroportuarias. A pesar de ello, las Terminales 2 y 3 presentan deficiencias en el servicio de aire acondicionado.

A finales del 2020, Asur presumió la sustitución del equipamiento de climatización de sus instalaciones. El proyecto incorporó tecnología de vanguardia de Daikin México, con equipos chiller de la serie WME, de mil toneladas cada uno, equipados con compresores centrífugos magnéticos y sistemas de condensación por agua.

Aunque el recinto aéreo es el segundo en importancia del país, sus servicios quedan a deber a quienes llegan o esperan regresar a sus ciudades de origen / Liza Vera

Basados en tecnología Inverter, estos equipos proporcionan eficiencia energética y sustentabilidad, características consideradas adecuadas para optimizar los recursos energéticos y económicos en el corto y mediano plazo. Asimismo, cuentan con un robusto controlador Microtech III y capacidad para integrarse y ser monitoreados desde el BMS del aeropuerto, se informó en su momento.

Este medio buscó a uno de los proveedores; sin embargo, únicamente obtuvo como respuesta que revisarían la situación.