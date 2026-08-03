Atlante Femenil vence a Necaxa y consigue su primera victoria en la Liga MX Femenil

El Atlante Femenil vivió una jornada inolvidable al conseguir la primera victoria de su historia en la Liga MX Femenil. Las Potras de Hierro derrotaron 1-0 a Necaxa en el arranque del Apertura 2026, firmando un debut soñado frente a su afición.

La protagonista del encuentro fue Alexia Villanueva, quien escribió su nombre en la historia del club al convertir el primer gol oficial del equipo en el máximo circuito. La futbolista resolvió el partido al minuto 77 con un certero remate de cabeza desde los linderos del área que dejó sin opciones a la guardameta rival.

Mientras Atlante Femenil celebró un inicio perfecto en la competencia, Necaxa Femenil volvió a mostrar dificultades para competir al más alto nivel. Las Centellas no lograron revertir la imagen de torneos anteriores y comenzaron el campeonato sin puntos.

La actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 concluirá este lunes con el debut del vigente campeón, América Femenil, que visitará a Santos Femenil en la Comarca Lagunera.

¿Qué sigue para Atlante y Necaxa?

Después de sumar sus primeros tres puntos, Atlante Femenil afrontará un reto de alta exigencia en la segunda fecha del campeonato. Las Potras visitarán el Gigante de Acero para enfrentarse a Rayadas, actual subcampeón de la Liga MX Femenil.

Por su parte, Necaxa Femenil buscará recuperarse cuando dispute su primer partido como local el próximo 8 de agosto. Las Centellas recibirán a Pumas Femenil, uno de los equipos que aspira a convertirse en protagonista del torneo.

Con este resultado, Atlante Femenil inició con el pie derecho una nueva etapa en el futbol mexicano, mientras que Necaxa tendrá que reaccionar rápidamente para evitar otro torneo complicado en la Liga MX Femenil.