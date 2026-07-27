Salud Casa por Casa en Campeche: Abren vacantes para médicos y enfermeros en Ciudad del Carmen

Alrededor de 10 vacantes para médicos y enfermeros se encuentran disponibles en el municipio para reforzar el programa federal Salud Casa por Casa, informó el delegado de los Programas para el Bienestar en Campeche, José Antonio Cardozo Rivero.

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El funcionario llamó a los profesionales de la salud interesados a acudir a los Centros Integradores o a la Delegación de Bienestar para iniciar su proceso de incorporación. Los aspirantes deberán contar con título y cédula profesional, debido a que las funciones incluyen la valoración clínica de pacientes y la prescripción de tratamientos.

Cardozo Rivero señaló que el programa enfrenta uno de sus principales retos en los municipios de Campeche y Carmen, debido a que concentran la mayor cantidad de población beneficiaria en la entidad, por lo que resulta necesario ampliar el número de trabajadores para garantizar la cobertura de las visitas domiciliarias.

Indicó que, a nivel estatal, el programa dispone de 199 espacios para personal de salud y que actualmente la prioridad es cubrir las plazas disponibles en Carmen, donde continúa el crecimiento de la estrategia de atención preventiva.

La convocatoria busca reforzar las visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad. / Especial

El delegado destacó que la respuesta de la población ha sido favorable desde el inicio del programa. Ya concluyeron las primeras visitas a la totalidad de las personas inscritas y actualmente el personal desarrolla la segunda etapa de atención, además de iniciar una tercera ronda de visitas en algunos municipios.

En el caso de Carmen, informó que el nivel de aceptación supera el 92 por ciento, lo que significa que más de nueve de cada 10 adultos mayores y personas con discapacidad han permitido el acceso del personal de salud a sus domicilios para recibir atención preventiva.

Asimismo, aseguró que municipios como Champotón, Escárcega y Candelaria también reportan una participación positiva, mientras que Palizada representa un desafío logístico por las condiciones geográficas que obligan a realizar parte de los recorridos por vía fluvial.

Finalmente, José Antonio Cardozo Rivero recordó que el programa Salud Casa por Casa busca fortalecer la atención preventiva con visitas domiciliarias a adultos mayores y gente con discapacidad, por lo que reiteró la invitación a médicos y personal de enfermería titulados para integrarse a esta estrategia federal de atención comunitaria.

JGH