Chicharito Hernández revela la razón detrás de su divorcio con Sarah Kohan.

Javier "Chicharito" Hernández abordó de forma abierta y directa las razones que llevaron a su divorcio con la modelo australiana Sarah Kohan, esto durante una conversación en su participación en el podcast ‘Learning to Be Human’. El jugador reveló que hubo varios factores que llevaron al fin del matrimonio.

Durante su participación en el programa, el jugador compartió que hubo diversos factores que llevaron a la separación. Sin embargo; también reveló cómo es la relación actual con su exesposa, comentarios que sorprendieron a sus seguidores por mostrar una faceta más madura.

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¿Por qué se divorciaron Chicharito Hernández y Sarah Kohan?

El delantero mexicano enfatizó que el quiebre de una relación nunca recae en una sola persona. Admitió que él entró al matrimonio con una perspectiva ingenua de la vida familiar, asegurando que todo sería fácil: “Yo pensaba en ese momento que estar casado y tener una familia iba a ser algo distinto, que iba a ser fácil de hacerse”.

Junto con esto, el Chicharito reflexionó sobre las carencias que ambos percibieron en su dinámica durante la transición hacia la paternidad. El jugador mencionó que sentía que no estaba respondiendo adecuadamente a las demandas familiares, señalando que no estaba siendo lo “suficientemente masculino”.

"Yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para sostener esa familia" comentó el jugador durante su participación en el programa. Javier consideró también que a su expareja le faltó adaptarse en ciertos aspectos emocionales durante la adaptación a ser padres.

¿Cómo es la relación entre Chicharito Hernández y Sarah Kohan actualmente?

Javier reveló que ambos coincidieron en que continuar juntos bajo un ambiente de tensión no era sano. Optaron por tomar caminos separados para ofrecerles un mejor ejemplo de felicidad y estabilidad a sus hijos, el jugador comentó que actualmente mantienen una relación madura centrada en la crianza compartida.

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