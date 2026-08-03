UNAM retrasa inicio de clases para alumnos de nuevo ingreso.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció un ajuste en su calendario para el ciclo escolar 2026-2027/1. Por medio de un comunicado; la casa de estudios informó que los estudiantes de primer ingreso tendrán una nueva fecha de ingreso, siendo está a finales del mes de agosto.

De acuerdo con lo señalado en el comunicado, la medida fue acordada por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas tras analizar las recomendaciones de la Comisión Técnica de Expertas y Expertos encargada de revisar el proceso de admisión a Licenciatura 2026-2027/1, tras detectarse irregularidades en el proceso de selección.

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¿Cuándo será la nueva fecha de ingreso de la UNAM?

Los estudiantes que sean de nuevo ingreso de la UNAM tendrán que presentarse a clases el próximo lunes 31 de agosto de 2026. Este aplazamiento tiene como fin dar el tiempo necesario para aplicar de forma presencial un examen de control y concluir los trámites administrativos de validación e inscripción sin que existan contratiempos mayores.

Para las y los estudiantes de reingreso , el inicio de clases se tiene programado para el lunes 17 de agosto de 2026. Cada facultad o escuela emitirá en los próximos días las indicaciones específicas para sus procesos de reinscripción.

Sedes para los exámenes de control y entrega de documentos

Con la finalidad de apoyar a los aspirantes de otros estados del país, la UNAM habilitará sedes foráneas además de la sede central en la Ciudad de México (CDMX). Aunado a esto, se reforzarán los procedimientos administrativos con la finalidad de agilizar la entrega de documentos.

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Durante este martes 4 de agosto, la UNAM publicará en sus canales oficiales los detalles específicos sobre fechas, sedes y el procedimiento individual de convocatoria para realizar la aplicación del examen de control.