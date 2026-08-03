Katia Itzel García rompe el silencio tras las críticas por el Querétaro vs. Tigres

Después de convertirse en uno de los temas más comentados tras la Jornada 3 del Apertura 2026, la árbitra Katia Itzel García reaccionó a los cuestionamientos sobre su actuación con un mensaje publicado en sus redes sociales, donde dejó clara su postura frente a la polémica.

La silbante mexicana compartió una fotografía en la que aparece con el uniforme que utilizó durante el Mundial 2026 y acompañó la publicación con una frase tomada de una canción: "Me vienen a convidar tanta mier*"*, mensaje que rápidamente generó reacciones entre aficionados y analistas.

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Independientemente del mal trabajo de Katia Itzel en el @Club_Queretaro

vs @TigresOficial es una vergüenza lo del jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa (muy malito por cierto), el cual después de haberse sancionado una falta en su contra, con… pic.twitter.com/XNrjOqbnVK — Francisco Chacón (@pacochaconmx) August 2, 2026

Las críticas surgieron luego de que Katia Itzel García dirigiera el encuentro entre Querétaro y Tigres, correspondiente a la tercera fecha del campeonato. El partido terminó con victoria de los Gallos Blancos por 3-2 gracias a un penal señalado en los minutos finales.

Uno de los comentarios más severos provino del exárbitro Francisco Chacón, quien consideró que la colegiada debió expulsar a Paulo Víctor tras un balonazo dirigido hacia ella durante el compromiso. Aunque pidió respeto para la árbitra, cuestionó su decisión de mantener al jugador sobre el terreno de juego.

La árbitra respondió a las opiniones en redes sociales

Sin hacer referencia directa a personas en particular, Katia Itzel García publicó otro mensaje en el que expresó: "Yo decido en qué mundo quiero vivir", además de mantener en su perfil la publicación acompañada por la canción "El Necio", interpretada por Miryam Quiñones.

Las publicaciones fueron interpretadas como una respuesta a los comentarios realizados por aficionados, especialistas y medios de comunicación tras su desempeño en el encuentro del fin de semana.

Katia Itzel continuará con actividad en Liga MX y Leagues Cup

Pese a la controversia, Katia Itzel García seguirá con su calendario de compromisos en las próximas semanas. La árbitra formará parte de la Leagues Cup 2026 y posteriormente volverá a la actividad en el Apertura 2026, una vez que la Liga MX reanude su competencia tras la pausa por el torneo binacional.

Con experiencia internacional y después de participar en el Mundial 2026, la silbante continuará desempeñando sus funciones mientras el debate sobre las decisiones arbitrales permanece como uno de los temas recurrentes del futbol mexicano.