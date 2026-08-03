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Quelonios alerta: baja en anidación de tortuga carey por derrame en Campeche

La agrupación Quelonios reporta una disminución en la anidación de tortuga carey en Campeche durante 2026, con mil 478 nidos protegidos frente a los 2 mil 450 del año anterior.

Por Jorge May

3 de ago de 2026

1 min

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Derrame afecta anidación de tortuga carey en Campeche; Quelonios reporta baja de mil nidos.
Derrame afecta anidación de tortuga carey en Campeche; Quelonios reporta baja de mil nidos.

Javier Cosgalla Delgado, presidente de la agrupación Quelonios, informó que este año será muy difícil llegar a las metas proyectadas en materia de anidación de la especie carey durante la temporada 2026.

Atribuyó este panorama al derrame de hidrocarburos que afectó la Sonda de Campeche entre los meses de febrero y marzo, lo que impactó directamente en la anidación. “Estamos tristes porque no estamos llegando a las metas”, destacó.

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Al transcurrir cinco meses de la temporada, la agrupación actualizó sus cifras: mil 478 nidos protegidos, cifra menor respecto a los 2 mil 450 nidos registrados en agosto de 2025. “Vamos a la baja con mil nidos”, citó.

Añadió que hasta el día de ayer se contabilizan 187 mil huevos protegidos y la liberación de 48 mil 60 crías de tortuga carey.

Cosgalla, también conocido como Bello Cosgalla, explicó que en el mes de agosto el proceso de recolección de nidos tiende a disminuir, lo que refuerza la preocupación por no alcanzar las metas previstas.

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