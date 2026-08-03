Cancún FC da vuelta a la página tras la derrota y se prepara para recibir al Atlético Morelia en la Jornada 3

Después de reconocer que la derrota de 2-0 ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara fue un resultado que no se esperaba, Miguel Ángel Bravo, timonel de las Iguanas del Cancún FC, reconoció que se tiene que dar vuelta a la hoja y prepararse para el duelo de la Tercera Jornada del Torneo Apertura de la Liga Expansión MX contra el Atlético Morelia en el Estadio José María Morelos y Pavón.

"No fue un inicio que nadie esperaba, porque lastimosamente no iniciamos con el resultado que hubiéramos querido", expresó en entrevista el timonel de los reptilianos.

Sobre el descalabro contra los reyes de la selva, Bravo fue muy preciso en señalar que los dos goles tempraneros afectaron el rendimiento de sus jugadores en el primer tiempo.

"Tener dos goles tan rápido afectó mucho en el rendimiento del primer tiempo. Ya en el segundo salimos con una línea de tres, sacamos a un lateral y pusimos a un extremo, luego un delantero más, por lo que por todos los lados buscamos el descuento", reconoció.

A pesar de la derrota, el estratega destacó la mejoría del segundo tiempo: "Tuvimos una buena presentación; no me gustó la actitud del primer tiempo, pero ya en el segundo logramos un gran equipo y tuvimos nuestras chances para hacer el gol", admitió.

Cuestionado sobre la adaptación de los nuevos refuerzos, reconoció que se trabaja en su integración al grupo, sabedores de que el club necesita combinar jugadores de experiencia y jóvenes. "Uno de ellos se nos lastimó y eso nos afecta. Les estamos dando la oportunidad a los jóvenes, porque ellos serán las grandes estrellas del fútbol", destacó.

Finalmente, Bravo respaldó el llamado de la directiva para que regrese el ascenso y descenso a la Liga Expansión MX. "Es fácil desanimarse, y valoro mucho que la directiva siga insistiendo. Nosotros todas las veces que hemos jugado con equipos de primera se nos ha llenado el estadio, por lo que esperamos que haya un diálogo y se busque una forma para solucionar esta problemática", concluyó.