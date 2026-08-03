David Faitelson acusa misoginia por las críticas a Katia Itzel García

La controversia que rodeó la actuación de Katia Itzel García en la Jornada 3 del Apertura 2026 sigue generando reacciones. Ahora fue David Faitelson quien salió públicamente en defensa de la árbitra mexicana y criticó con dureza a quienes, desde su perspectiva, han aprovechado la situación para atacarla.

El comentarista deportivo aseguró que gran parte de los señalamientos dirigidos hacia Katia Itzel García no obedecen únicamente a sus decisiones dentro del terreno de juego, sino que reflejan una actitud marcada por la misoginia. A través de sus redes sociales, afirmó que la silbante ha sido juzgada con un criterio distinto por desempeñarse en un entorno tradicionalmente dominado por hombres.

La polémica surgió durante el encuentro entre Querétaro y Tigres, cuando la árbitra recibió un fuerte balonazo en el rostro. La acción provocó un intenso debate, especialmente después de que el exárbitro Francisco Chacón considerara que el jugador responsable debió ser expulsado por tratarse, según su análisis, de una conducta deliberada.

Frente a esa discusión, David Faitelson rechazó las versiones que responsabilizan a la silbante por el incidente y cuestionó que algunos sectores intenten convertir el episodio en un argumento para desacreditar su capacidad como árbitra.

El periodista también expresó que existen personas que construyen narrativas alrededor de la figura de Katia Itzel García únicamente por el hecho de impartir justicia en partidos del futbol varonil. En su mensaje sostuvo que algunos comentarios van más allá del análisis deportivo y buscan descalificarla por su condición de mujer.

Toda la fuerza de la misoginia sobre la árbitra Katia Itzel García…

Ahora resulta que, como un futbolista la golpeó al despejar un balón, todo el gremio de jugadores está molesto con su trabajo…

Tejen algunos cada historia por el simple hecho de que una mujer imparte justicia… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 3, 2026

Las declaraciones de David Faitelson se suman al debate que ha generado el desempeño de la árbitra tras el duelo entre Gallos Blancos y Tigres, un encuentro que mantuvo a Katia Itzel García en el centro de la conversación dentro del futbol mexicano.

Mientras continúan las opiniones divididas, la silbante seguirá con su calendario de actividades en la Liga MX y en la Leagues Cup 2026, torneos en los que continuará formando parte del cuerpo arbitral pese a la polémica generada en los últimos días.