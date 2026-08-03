LMB suspende indefinidamente a Danry Vásquez tras la pelea entre Toros de Tijuana y Acereros

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio a conocer las sanciones derivadas del altercado ocurrido durante el tercer encuentro de la serie entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova, disputado el pasado 2 de agosto en el Toros Mobil Park. El castigo más severo fue para Danry Vásquez, quien recibió una suspensión por tiempo indefinido.

La liga explicó que las decisiones fueron tomadas tras revisar el reglamento, analizar las imágenes del partido y considerar el informe presentado por el cuerpo de umpires sobre los hechos registrados en la parte baja de la cuarta entrada.

En el caso de Acereros de Monclova, Ryan Hernández fue suspendido seis encuentros y deberá pagar una multa. El lanzador Wilmer Ríos recibió un castigo de cuatro partidos, también acompañado de una sanción económica.

Momento muy caliente en la Liga Mexicana: Danry Vásquez fue puesto out en un rundown y después golpeó a Rodolfo Amador, desatando la polémica. pic.twitter.com/1zOYGKaMXs — D/S Sports MX (@dssportsmx) August 3, 2026

Además, el coach Carlos Alberto Gastélum fue inhabilitado por tres juegos, mientras que Alan Trejo no podrá participar en los próximos dos compromisos. Por su parte, Jecksson Flores fue suspendido un partido. Todos ellos deberán cubrir las multas correspondientes.

Del lado de Toros de Tijuana, el jardinero Danry Vásquez recibió la sanción más dura al quedar suspendido de manera indefinida, además de una multa económica. El pitcher Adonis Medina fue castigado con cinco juegos de suspensión, mientras que el coach Luis Ugueto estará fuera durante dos encuentros, ambos también con sanción económica.

La LMB informó que todas las suspensiones comenzarán a cumplirse a partir de la jornada del martes 4 de agosto de 2026, por lo que los involucrados deberán ausentarse de sus respectivos equipos conforme al número de partidos establecidos por la liga.

Con estas medidas, la Liga Mexicana de Beisbol busca sancionar las conductas antideportivas registradas durante el encuentro y reforzar el cumplimiento de las normas disciplinarias dentro de la competencia.