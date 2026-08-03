¡Tigres está entre la espada y la pared! Los felinos buscarán un milagro en la "Guerra de Guerras" contra Diablos

Los Tigres de Quintana Roo llegan con una larga sequía de triunfos y sin manager al clásico “Guerra de Guerras” contra los Diablos Rojos del México, este martes 4 de agosto en el Beto Ávila de Cancún.

Con nueve descalabros en fila, cinco de ellos en casa, que le costaron el puesto al exdomador de los felinos, Héctor Estrada Soto, los Tigres de Quintana Roo enfrentarán la “Guerras de Guerras” contra los bicampeones Diablos Rojos en duelos que iniciarán este martes en la madriguera felina.

Clásico de Liga Mexicana de Beisbol (LMB) que se verificará, después de una estrepitosa caída de la novena bengalí contra el Águila de Veracruz en el estadio Beto Ávila del Puerto Jarocho, serie en la cual los de bengala perdieron los tres juegos seguidos.

Todo ello, a que se quedaron sin guía, después de que la directiva encabezada por Mario Valenzuela Burgos despidiera al mánager de los felinos Héctor Estrada Soto, porque había perdido cinco duelos en casa.

A pesar de que Estrada Soto junto con los Tigres tenían grandes posibilidades de pasar a postemporada llegó esta decisión, que han tomado como mala conocedores de beisbol, ya consideraron que el despido del domador de los felinos fue arriesgado y extremo, lo que afectaría al vestidor y el rendimiento del equipo.

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Lo cual finalmente sucedió, al llevar a los felinos a no ganar un solo desafío contra los Rojos del Águila, equipo que los bengalís ya habían vencido en la serie que se realizó en la casa de los Tigres. Despido que fue un mensaje de pánico para los jugadores de bengala que les transmitió inestabilidad, desesperación y por lo consiguiente incrementó la presión contra ellos, que ha visto su rendimiento mermado.

Por lo que finalmente, con la salida del mandamás de los felinos los llevó a perder esa identidad de triunfo que tenían y que los mantenían por primera vez en años a punto de pasar a los Playoffs, por lo que ahora todo puede desaparecer por completo.

Debido a que se enfrentan al equipo bicampeón de la liga, al que en la temporada regular los de bengala no le pudieron ganar un solo juego al mando de Soto. Los Tigres requieren de tres milagros, al enfrentarse a los Escarlatas, ganar los tres juegos y esperar los resultados de los Guerreros de Oaxaca, para soñar con su pase a postemporada.

Esto se ve imposible, debido a que sus archirrivales, los Pingos, se mantienen en el primer lugar de estanding general de la Zona Sur de Liga Mexicana de Beisbol. Por lo que no solo los Tigres requieren de estos tres milagros, sino también su fanaticada que los apoya en las buenas, en las malas y en las peores.