Modelo mexicana expone supuesta infidelidad de J Balvin a Valentina Ferrer.

La modelo e influencer mexicana Melanie Pavola ha provocado un gran revuelo en redes sociales después de señalar que mantuvo un encuentro íntimo con el cantante colombiano J Balvin, señalando que el artista le fue infiel a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.

La influencer no solo comentó que el cantante le fue infiel a su pareja, sino que supuestamente, este romance tuvo lugar mientras la argentina se encontraba embarazada de su hijo Río. La acusación de la mexicana ha generado sorpresa y revuelo entre los usuarios.

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Pavola da detalles de la supuesta infidelidad de J Balvin

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Melanie Pavola, el intérprete de "Mi Gente" la habría invitado a un viaje a Nueva York. La influencer relató que, tras sostener relaciones sexuales, el artista le confesó que su pareja, Valentina Ferrer, se encontraba embarazada de su hijo.

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"Hacemos lo de nosotros y cuando terminamos me dice: 'Tengo a Valentina embarazada'"; según la versión de la mexicana, al enterarse del estado de Ferrer, decidió recoger sus cosas, marcharse de inmediato y cortar el contacto con Balvin. Además, afirmó haberle escrito un mensaje a Valentina Ferrer para contarle lo sucedido y ofrecerle disculpas.

Usuarios señalan que Pavola mintió sobre la relación con J Balvin

Tras revelar la aventura que mantuvo con J Balvin, usuarios señalaron a Melanie Pavola de inventar la historia o de utilizar inteligencia artificial para crear imágenes. Ante esto, la influencer publicó fotografías antiguas junto al cantante. En las imágenes se observa al artista abrazándola y besándola en la frente.

Junto con la difusión del material, la influencer lanzó duras críticas hacia la durabilidad de las relaciones en el entretenimiento, rematando con frases como "Aguantando cuernos, cualquier relación dura".

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