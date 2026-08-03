Chucky Lozano regresaría a las canchas con el LA Galaxy tras quedar fuera de San Diego FC

El futuro de Hirving “Chucky” Lozano podría tomar un nuevo rumbo en las próximas semanas. El delantero mexicano estaría cerca de encontrar una nueva oportunidad dentro de la MLS, luego de una complicada etapa con San Diego FC, donde dejó de ser considerado parte del proyecto deportivo.

De acuerdo con información del periodista estadounidense Tom Bogert, el LA Galaxy mantiene conversaciones avanzadas con San Diego FC para incorporar al atacante mexicano como refuerzo para la temporada 2026. La operación se manejaría como un préstamo con opción de compra, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre los clubes.

Según los reportes, el conjunto angelino analiza registrar a Chucky Lozano como jugador designado, mientras que San Diego FC conservaría una parte de su salario. La directiva del equipo habría permitido que el Galaxy iniciara negociaciones directamente con el futbolista para buscar una solución a su situación actual.

La llegada del mexicano a San Diego FC en 2025 generó grandes expectativas al convertirse en uno de los fichajes más importantes del club; sin embargo, después de una sola campaña, la relación deportiva terminó por complicarse y el equipo decidió separarlo de sus planes.

El director deportivo Tyler Heaps explicó que la institución tomó la decisión debido a diferencias internas e indisciplinas, situación que provocó que el extremo mexicano quedara sin actividad competitiva durante los últimos meses mientras buscaba una nueva alternativa.

A pesar de este momento complicado, Hirving Lozano cuenta con una trayectoria destacada en el futbol internacional. Con Pachuca, registró 43 goles y 31 asistencias en 149 partidos antes de emigrar al futbol europeo, donde consiguió importantes títulos.

Durante su etapa con el PSV Eindhoven, el atacante mexicano disputó 124 encuentros, marcó 51 goles y colaboró con 28 asistencias, además de conquistar la liga neerlandesa en tres ocasiones. Posteriormente brilló con el Napoli, club con el que ganó la Serie A en la temporada 2022-2023.

En su paso más reciente por la MLS, Lozano participó con San Diego FC en 34 partidos, donde consiguió 11 anotaciones y nueve asistencias. Ahora, el posible movimiento al LA Galaxy representaría una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y mantenerse como una de las figuras mexicanas más reconocidas en el futbol internacional.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Chucky Lozano podría volver pronto a las canchas con un nuevo desafío dentro de la liga estadounidense, buscando retomar el nivel que lo llevó a ser referente con la Selección Mexicana y en Europa.