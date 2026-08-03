Logra México oro histórico en Juegos Centroamericanos y del Caribe en tenis de mesa

El equipo de la selección mexicana en la disciplina de tenis de mesa integrado por el cancunense Darío Arce, el veracruzano Rogelio Castro, el poblano Marcos Madrid y el jalisciense Jorge Buenrostro, escribieron una de las páginas más importantes en la historia de este deporte, al conquistar por primera vez la medalla de oro por equipos en la rama varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras imponerse 3-1 a Cuba en la gran final.

Galardón dorado que México había perseguido desde que el tenis de mesa fue incorporado al programa de la justa regional en 1982. Por lo que hay que destacar que, hasta antes de esta edición, la única final disputada por México había sido en Mayagüez 2010, cuando cayó ante República Dominicana con un equipo conformado por Guillermo Muñoz, Jude Oko, Marcos Madrid y Salvador Uribe.

Ante ello, 16 años después, una nueva generación de jugadores, respaldada por la experiencia de Marcos Madrid, logró la ansiada revancha bajo la dirección del entrenador Carlos Ballesteros y con Félix Ballesteros al frente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa.

Cabe destacar, que para este gran logró, uno de los pilares del éxito fue la estrategia trabajada durante el campamento realizado en el CEDAR Cancún, donde se consolidó la pareja de dobles formada por Marcos Madrid y Darío Arce, que se mantuvo invicta durante toda la competencia. A ello se sumó la solidez de Rogelio Castro como primera raqueta, obteniendo triunfos decisivos para dejar en manos de Marcos Madrid el cierre de los encuentros.

Ya en la competencia, en la gran final frente a Cuba, Marcos Madrid y Darío Arce dieron el primer golpe al imponerse 3-0 en dobles para adelantar a México 1-0.

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Posteriormente, Rogelio Castro venció en un emocionante duelo 3-2 a Daniel Pérez para ampliar la ventaja a 2-0. Cuba reaccionó con el triunfo de Andy Pereira, quien superó 3-1 a Darío Arce, pero Marcos Madrid sentenció la serie al derrotar 3-1 a Daniel Pérez, asegurando el histórico campeonato para México.

Vale destacar que Cuba obtuvo la medalla de plata, mientras que República Dominicana y Puerto Rico compartieron el bronce.

Mientras en la rama femenil, la selección mexicana integrada por la cancunense Clío Bárcenas, la regiomontana Daniela Muñoz y las jaliscienses Arantza Cossío y Marbella Aceves conquistaron la medalla de bronce, completando una destacada actuación nacional.

Finalmente, con este resultado los seleccionados de Quintana Roo continúan dejando huella en el deporte mexicano, ya que los atletas quintanarroenses que han representado a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe acumulan ahora cinco medallas de oro, una de plata y una de bronce, reafirmando el crecimiento y la calidad del deporte en la entidad.