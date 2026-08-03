Autoridades investigan a Montserrat Ramírez, actriz de Rosario Tijeras, por presunta relación con un huachicolero

La actriz Montserrat Ramírez, recordada por su participación en producciones de televisión como 'Rosario Tijeras’ y ‘Un día para vivir’. Se encuentra bajo investigación por las autoridades federales de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), esto por una presunta relación con un huachicolero.

Las autoridades informaron que la indagatoria se enfoca en sus cuentas bancarias y patrimonio para determinar su presunta colaboración en operaciones de lavado de dinero derivados del tráfico y comercio ilegal de hidrocarburos, delitos relacionados con su esposo, Iker Andoni de Gandiaga Morales.

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¿Cuál sería la relación de Montserrat Ramírez con el huachicol?

Fue tras la detención de su esposo, el empresario Iker Andoni de Gandiaga Morales que la investigación en contra de la actriz tomó fuerza. Las autoridades identificaron al empresario como presunto líder de una red de huachicol fiscal que operaba en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro.

VAN TRAS por SU ESPOSA, LA ACTRIZ MONTSERRAT RAMÍREZ

Autoridades federales identificaron a la actriz de Rosario Tijeras como esposa del

HUACHICOLERO Iker Andoni de Gandinga.

Indagan sus cuentas y la forma en q lo ayudaba a lavar $ ilícito.@FGRMexico detuvo ya a Iker, a su… pic.twitter.com/7yfOgULamc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 3, 2026

Durante los operativos ejecutados por la FGR en conjunto con la Guardia Nacional, también fueron aprehendidos su hermano, Iñaki de Gandiaga, y su cuñada, Natalia Balderón, señalados como integrantes activos de la misma estructura delictiva.

¿Cuál es la situación legal de Montserrat Ramírez?

Hasta el momento, la Fiscalía analiza si los ingresos y bienes a nombre de Montserrat Ramírez provienen directamente de las actividades ilícitas atribuidas a su cónyuge. Tras darse a conocer esta información, la cuenta oficial de Instagram de la actriz fue dada de baja y no se ha emitido una postura ni pronunciamiento oficial.

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