Todo es Personal en Yucatán

SE COMENTA QUE Payo Lugo, viejo conocido del exalcalde Fermín Sosa en Izamal, sigue tocando puertas para encontrar la plataforma que le dé la alcaldía. Tras el portazo reiterado del PAN, donde su respaldo electoral nunca convenció a la dirigencia, se mudó a Movimiento Ciudadano, donde ya se ostenta como el abanderado para Izamal.

Dentro del propio partido naranja, sin embargo, hay más dudas que certezas: algunos dirigentes calculan que los números de Lugo ni siquiera alcanzarían para que el partido conserve el porcentaje mínimo de votación en el municipio. La prueba está en su reciente paso por el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, donde pasó tan inadvertido que ni la propia dirigencia pareció notar su presencia.

OTRO TEMA QUE empieza a calentar es el del diputado Samuel Lizama, quien hace unas semanas se lanzó a anunciar que buscaría la alcaldía de Mérida, pese a que su nivel de conocimiento entre el electorado capitalino sigue siendo casi anecdótico. Ahora las versiones apuntan a un cambio de ruta: Lizama estaría preparando su inscripción para la diputación federal por el Distrito 6, con cabecera en Kanasín, aunque sus críticos recuerdan que ahí no tiene arraigo político ni de visita. Y la competencia interna ya está servida: Francisco Torres Rivas, conocido operador de territorio, también quiere ese distrito, así que el partido tendrá que decidir entre el que tiene el cargo y el que tiene la calle.

QUIEN TAMPOCO PASÓ desapercibido fue Esteban Abraham Macari, luego de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes y videos en los que aparece participando en trabajos de bacheo y nivelación de calles, aparentemente con la intención de proyectar una imagen cercana a la ciudadanía en su búsqueda por convertirse en candidato del PAN a la alcaldía de Tizimín.

Lejos de generar el efecto esperado, la grabación provocó una oleada de comentarios, burlas y memes. Usuarios de redes sociales señalaron que el panista lucía poco familiarizado con el manejo de la maquinaria utilizada, dando la impresión de que la actividad había sido realizada únicamente para grabar el video.

En los corrillos políticos se comenta que el intento de posicionar su imagen terminó jugando en su contra, pues la percepción que predominó fue que se trató de un acto meramente propagandístico. Para muchos, el material terminó convirtiéndose en motivo de bromas más que en un impulso para sus aspiraciones políticas.

TAMBIÉN LLAMÓ LA atención la fotografía de Rogerio Castro Vázquez junto al gobernador Joaquín Díaz Mena, después de meses buscando esa reunión que finalmente se concretó. Castro había intentado ganar presencia pública a punta de publicaciones en redes, sin mucho eco, así que la foto con el gobernador se leyó como el empujón que necesitaba.

Pero la imagen también le costó cuestionamientos: actores políticos y usuarios en redes recordaron que el Gobernador debería ser más cuidadoso con las compañías que elige mostrar en público, sobre todo cuando se trata de fi guras que ya cargan con su propia ración de controversia. En política, una foto comunica tanto como un discurso, y el costo de esa comunicación también se paga.

Todos los días, Todo es Personal.