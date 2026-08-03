Clima en Yucatán hoy 3 de agosto: Procivy pronostica lluvias fuertes y calor de hasta 42 grados este lunes

Las condiciones del clima en Yucatán para este lunes 3 de agosto estarán marcadas por lluvias de diversa intensidad, temperaturas de hasta 42° C y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

La dependencia informó que estas condiciones serán provocadas por la inestabilidad atmosférica en niveles superiores, el paso de una Onda Tropical y su interacción con una vaguada establecida sobre la Península de Yucatán, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas en gran parte del estado.

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Municipios de Yucatán donde se esperan las lluvias más intensas

Procivy indicó que se pronostican lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a los 60 km/h, en los siguientes municipios:

Sotuta

Yaxcabá

Cantamayec

Teabo

Tekax

Tzucacab

Peto

Río Lagartos

Noreste de Tizimín

Halachó

Maxcanú

En tanto, en Mérida, Izamal, Valladolid y municipios cercanos se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte, por lo que también podrían registrarse chubascos y tormentas durante el día.

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Persistirá el calor extremo en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo extremadamente caluroso.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán entre 38 y 42° C en el interior del estado, mientras que en la zona costera oscilarán entre 32 y 34°.

Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y extremar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y oleaje en la costa

El viento soplará del sureste durante la mañana con velocidades de 10 a 20 km/h.

Por la tarde cambiará de componente sureste y noreste, alcanzando velocidades de 40 a 50 km/h en la costa, con rachas superiores a 60 km/h en las zonas donde se presenten tormentas.

Además, se espera oleaje de hasta 1.5 metros de altura en el litoral yucateco, por lo que Procivy recomienda a embarcaciones menores y a quienes realicen actividades marítimas mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y seguir las indicaciones de las autoridades.