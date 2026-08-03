Choque de helicópteros en Grecia deja dos muertos durante combate a incendios forestales

Dos helicópteros utilizados para combatir los incendios forestales en Grecia chocaron en el aire este domingo 2 de agosto, accidente que dejó dos personas muertas y otras dos heridas en la región de Ática, al oeste de Atenas.

El momento de la colisión quedó registrado en video. Las imágenes muestran que una de las aeronaves alcanzó con sus hélices al otro helicóptero, que perdió parte de su rotor principal, comenzó a incendiarse y cayó mientras ambos participaban en las maniobras de extinción.

Las autoridades griegas confirmaron que las víctimas mortales fueron un piloto de nacionalidad danesa y un oficial griego que cumplía funciones de enlace. En el segundo aparato viajaban un piloto británico y otro coordinador griego, quienes sobrevivieron con lesiones consideradas menores.

¿Dónde ocurrió el choque de helicópteros en Grecia?

El accidente se registró sobre la zona costera de Psatha, ubicada aproximadamente a 60 kilómetros de Atenas. Los aparatos habían despegado de la base aérea militar de Elefsina para apoyar los trabajos contra un incendio impulsado por fuertes vientos.

Cada helicóptero transportaba a dos personas. Tras la colisión, uno de ellos se precipitó y quedó destruido, mientras el segundo logró realizar un aterrizaje de emergencia.

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La Policía de Grecia abrió una investigación preliminar para establecer las causas. Entre los factores que serán examinados se encuentran la visibilidad, las condiciones meteorológicas, la coordinación aérea, una posible falla técnica y el cansancio de las tripulaciones. Hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre qué provocó el contacto entre las aeronaves.

¿Qué modelo eran los helicópteros accidentados?

Los aparatos eran helicópteros Bell 214ST, rentados por el Servicio de Bomberos de Grecia a la empresa australiana McDermott Aviation para reforzar la respuesta aérea durante la temporada de incendios.

La compañía informó que lleva varios años colaborando con las autoridades griegas y expresó sus condolencias a las familias de los dos tripulantes fallecidos. Después del accidente, la flota de helicópteros Bell fue inmovilizada temporalmente, aunque aviones Canadair y otras aeronaves continuaron combatiendo el fuego.

🔴 2 hélicoptères bombardiers d’eau viennent d’entrer en collision en plein vol en Grèce.



Les deux appareils se sont écrasés dans un ravin. Un pilote a pu établir le contact et est indemne, tandis que l'autre a été blessé.



Le sort de l'équipage du deuxième hélicoptère reste… pic.twitter.com/cGJLNDCVNl — air plus news (@airplusnews) August 2, 2026

Incendios amenazan localidades cercanas a Atenas

Los helicópteros participaban en la extinción de un incendio que avanzó desde Beocia hacia el oeste de Ática. El fuego había consumido alrededor de 10 mil hectáreas, destruido cerca de 100 viviendas y obligado a evacuar diversas comunidades.

Más de 450 bomberos, decenas de vehículos y varias aeronaves fueron desplegados para frenar las llamas. Grecia enfrenta además otros incendios en islas y regiones del país, mientras Francia y España también mantienen operativos por emergencias forestales.

El accidente elevó la presión sobre los equipos de emergencia, que trabajan bajo fuertes vientos y condiciones que complican tanto los vuelos como las labores terrestres.

IO