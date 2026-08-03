Juventud campechana enfrenta violencia, ansiedad y adicciones

La violencia familiar, la ansiedad, la depresión, las relaciones de pareja conflictivas y las adicciones se han convertido en los principales desafíos que enfrenta la juventud campechana. Tan solo en lo que va de 2026, el Instituto de la Juventud del Estado (Injucam) ha brindado atención a más de 600 jóvenes que han requerido orientación, acompañamiento o canalización hacia servicios especializados, en un panorama donde los municipios de Escárcega y Candelaria figuran como los principales “focos rojos”, de acuerdo con las métricas de la dependencia.

El director general del organismo, Guillermo Novelo Oreza, informó que, aunque la atención se desarrolla en los 13 municipios del Estado, los indicadores muestran una mayor incidencia de problemáticas entre las juventudes de la región sur. Por ello, el Instituto mantiene acciones permanentes de prevención mediante visitas a escuelas, colonias y comunidades, donde se imparten pláticas sobre salud mental, salud sexual, prevención de adicciones, deporte y fortalecimiento del tejido social.

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El objetivo, dijo, es generar espacios de convivencia que permitan a las y los jóvenes encontrar alternativas saludables y evitar que enfrenten solos situaciones de riesgo.

Novelo Oreza detalló que, cuando un joven acude al Injucam por problemas relacionados con adicciones o afectaciones emocionales, recibe atención inicial y posteriormente es canalizado a las instancias competentes, principalmente del sector salud, para recibir tratamiento psicológico o especializado. Además, aseguró que el Instituto da seguimiento a cada caso para verificar la evolución de la persona atendida.

Indicó que entre las problemáticas detectadas con mayor frecuencia destacan los conflictos familiares, la depresión, la ansiedad, la violencia en el noviazgo y otros factores que impactan directamente en el bienestar emocional de las juventudes.

“Lo importante es que no se sientan solos y sepan que existe una institución que puede escucharlos y acompañarlos”, expresó.

Como parte de las acciones para fomentar la sana convivencia y ofrecer espacios de expresión a las juventudes, el Injucam presentó el programa del Mes de la Juventud, que arrancará el 15 de agosto con una rodada recreativa sobre el malecón de la ciudad.

La celebración continuará el 22 de agosto con el Hol Choch Fest, un encuentro juvenil que reunirá concursos de cosplay, competencias de K-Pop, torneos de videojuegos, ajedrez, freestyle, música en vivo y el espacio EmprendiMix, donde jóvenes emprendedores podrán exhibir y comercializar sus productos.

El 29 de agosto se realizará un evento de clausura cuya temática será revelada en los próximos días. El titular del Injucam adelantó que se tratará de una actividad inédita para las juventudes campechanas.