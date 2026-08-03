Señalamientos por su trayectoria y presuntos actos anticipados rodean a Mirella Díaz rumbo a Playa del Carmen

Los aspirantes a cargos de elección popular parecen más apremiados por alcanzar el poder que los ciudadanos afectados por la baja ocupación hotelera en Playa del Carmen. Un ejemplo de ello es Mirella Díaz Aguilar, quien ha intensificado sus recorridos y discursos con la intención de posicionarse rumbo a la Presidencia municipal.

Al inicio de la actual administración, Díaz Aguilar fue nombrada directora del DIF Municipal; sin embargo, el gusto le duró poco. Su prepotencia generó inconformidad, lo que derivó en su inmediata destitución y, posteriormente, en reclamos de su parte hacia el Gobierno del Estado.

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Su trayectoria en la función pública no es nueva. Durante la administración de Laura Beristain Navarrete (2018-2021), Díaz Aguilar también encabezó el DIF Municipal. No obstante, su gestión fue cuestionada por generar un ambiente laboral tenso y quedó sujeta a investigación dentro de las 14 carpetas de indagación presentadas por las autoridades de la administración saliente por presuntas irregularidades.

En la administración actual, encabezada por Estefanía Mercado, su breve paso por el DIF volvió a generar fricciones laborales y señalamientos de intentar provocar confrontación política para desprestigiar al gobierno municipal, situación que motivó su salida definitiva del cargo.

Díaz Aguilar también se desempeñó como tesorera del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, en Playa del Carmen, posición que utilizó para buscar espacios en campañas electorales pasadas e intentar colocarse en áreas como la Contraloría Municipal, la Secretaría de Turismo o la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.

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Posteriormente, se incorporó al Gobierno del Estado como representante del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) en este destino, cargo desde el cual fue señalada por presuntamente utilizar programas sociales en beneficio propio.

En los últimos meses, la funcionaria ha sido acusada de incurrir en posibles actos anticipados de campaña mediante la difusión en redes sociales de eventos y talleres comunitarios en diversas colonias. Ciudadanos y sectores locales cuestionan el origen de los recursos con los que financia estas actividades e, incluso, han surgido señalamientos por el presunto manejo irregular de apoyos del bienestar destinados a las mujeres de la localidad.