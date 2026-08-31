Djokovic llora, vomita y cae en primera ronda del US Open ante Navone

La pregunta que nadie quiere responder en el tenis recorre los pasillos del US Open: ¿Novak Djokovic volverá a jugar el torneo neoyorkino? La respuesta no es nada clara tras la manera como el serbio perdió el domingo en primera ronda, donde aspiraba a conquistar su 25º título del Grand Slam.

Djokovic fue derrotado en cinco sets por el argentino Mariano Navone (N.49 del ranking), en un partido en el que el veterano serbio sufrió físicamente y lloró de impotencia en el quinto set, antes de perder por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y despedirse del público de la pista Arthur Ashe, quién sabe si para siempre.

Eliminado en una primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde 2006, el ex número uno mundial, actualmente en la 5ª plaza del ranking ATP, se saltó sus obligaciones mediáticas y el torneo difundió una pequeña página con sus declaraciones.

Las dificultades físicas son "por desgracia algo que he experimentado prácticamente en cada partido este año", lamentó el tenista de 39 años. "Mi cuerpo empieza a fallarme, con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro me abandonaron y no pude acabar en condiciones", añadió el "Djoker", quien no quiso hacer conclusiones en caliente sobre los próximos meses.

Desde el inicio del partido contra Navone, Djokovic trató de refrescarse con hielo en la cara, pero acabó vomitando en varias ocasiones durante el encuentro. El US Open se disputa a menudo con un calor y una humedad sofocantes, más difíciles de soportar cuando se rozan los 40 años.

Sin embargo, con Djokovic no se pueden sacar conclusiones demasiado apresuradas. Tras su eliminación en Roland Garros 2025, dejó caer que quizá había disputado su último partido en París... pero volvió un año después.

"Uno o dos niveles por debajo"

En julio, Djokovic declaró que le gustaría volver a jugar "al menos una vez" sobre la hierba de Wimbledon, torneo que ha conquistado en siete ocasiones. "Cuando estoy sano, siento que todavía soy capaz de jugar como un miembro del Top 5", insistió el último miembro en activo del "Big Three", tras las retiradas de Roger Federer en 2022 y Rafael Nadal en 2024.

Pero también reconoció haberse sentido "uno o dos niveles por debajo" de Jannik Sinner en Wimbledon. A punto de abandonar el Top 10 de la ATP por primera vez en ocho años, sus sorteos prometen ser cada vez más complicados en los Grand Slams.

A sus 25 años, Mariano Navone no es un especialista en pista dura y nunca había ganado un partido a cinco sets. "Es Novak, es el 'GOAT'. Siempre encuentra la llave para vencer a su rival", explicó incrédulo el argentino

Tras este revés en Nueva York, la mejor —¿y quizás última?— oportunidad de Djokovic de conquistar ese ansiado 25º título del Grand Slam, que sería un récord en solitario en la historia del deporte, será en enero de 2027 en el Abierto de Australia, torneo que ha ganado en diez ocasiones. Siempre, claro está, que llegue hasta entonces.