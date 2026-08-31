UNAM abre Segunda Opción 2026: ofrece 2 mil 24 lugares en 66 licenciaturas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió una nueva oportunidad para aspirantes que presentaron el examen de control y no obtuvieron un lugar en la licenciatura que habían elegido originalmente.

A partir de este lunes 31 de agosto de 2026, la institución habilitará la plataforma Tu Segunda Opción, mediante la cual las personas interesadas podrán seleccionar hasta tres carreras con espacios disponibles y ordenarlas de acuerdo con su preferencia.

La asignación dependerá del número de aciertos obtenidos en el examen de control y de la disponibilidad de lugares en cada programa académico.

¿Cuántos lugares ofrece la UNAM en Segunda Opción 2026?

La convocatoria contempla 2 mil 24 lugares distribuidos en 66 licenciaturas pertenecientes a las cuatro áreas de conocimiento de la Universidad.

Estos espacios estarán disponibles para 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de control, pero no fueron admitidos en la opción educativa que habían seleccionado inicialmente.

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Cada participante podrá elegir hasta tres licenciaturas. La UNAM asignará los lugares de acuerdo con el puntaje obtenido y continuará el proceso hasta agotar los espacios disponibles.

¿Cómo registrarse en Tu Segunda Opción UNAM?

Los aspirantes deberán ingresar al sitio www.tusegundaopcion.unam.mx con su folio y contraseña.

El periodo de registro comenzará el lunes 31 de agosto a las 10:00 horas y permanecerá abierto hasta el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas.

Durante ese periodo, los participantes podrán seleccionar sus tres opciones de licenciatura en orden de preferencia.

#BoletínUNAM La UNAM abre más de 2,000 lugares de licenciatura para aspirantes no seleccionados > https://t.co/ipPjZZ1K5y pic.twitter.com/EA5DHVfBx1 — UNAM (@UNAM_MX) August 31, 2026

¿Cuándo salen los resultados de Segunda Opción UNAM 2026?

La Universidad publicará los resultados de esta convocatoria el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas.

Quienes obtengan un lugar podrán descargar sus documentos de inscripción a través de MI SITIO desde el sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.

Esta convocatoria permite aprovechar los lugares que quedaron disponibles después del proceso de admisión y ofrece una alternativa a quienes desean ingresar a la UNAM durante este ciclo escolar.

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