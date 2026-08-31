Autoridades federales refuerzan seguridad tras ataque con explosivo a comandancia de policía en Ojocaliente, Zacatecas

Autoridades federales y estatales desplegaron un operativo de seguridad en Ojocaliente, Zacatecas, después de una agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal.

El Gabinete de Seguridad federal informó a través de su cuenta de X que las instituciones que lo integran ya colaboran con las autoridades estatales para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y detenerlos.

Hasta el momento, el reporte oficial no ha detallado si el ataque dejó personas lesionadas, daños materiales de consideración o afectaciones adicionales en la zona.

¿Qué pasó en la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas?

De acuerdo con el mensaje difundido por el Gabinete de Seguridad, la agresión fue perpetrada mediante un artefacto explosivo dirigido contra las instalaciones de la Policía Municipal de Ojocaliente.

Tras los hechos, las dependencias federales comenzaron a trabajar de manera coordinada con las autoridades de Zacatecas para integrar las investigaciones correspondientes.

Noticia Destacada Ataque a instalaciones deportivas en Hermosillo habría sido por disputa entre grupos de narcomenudeo; asegura Fiscalía

El objetivo, señaló el Gobierno federal, es establecer cómo ocurrió el ataque, determinar quiénes participaron y proceder contra los responsables.

Por ahora, las autoridades no han informado qué tipo de explosivo fue utilizado ni han atribuido el hecho a algún grupo delictivo.

Refuerzan operativo de seguridad en Ojocaliente

El Gabinete de Seguridad indicó que autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron la presencia operativa en la zona.

El despliegue tiene como prioridad proteger a la población y mantener vigilancia mientras avanzan las investigaciones.

Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026

Las autoridades tampoco han precisado si existen personas detenidas por este hecho ni si se han realizado cateos o aseguramientos relacionados con la agresión.

El Gobierno federal señaló que la coordinación entre instancias municipales, estatales y federales se mantendrá para esclarecer el ataque y localizar a quienes resulten responsables.

IO