Carambola en la carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto deja cinco lesionados

Un aparatoso accidente se registró en la carretera 184, en la que se vieron involucrados tres unidades, de los cuales uno se trata de una combi de transporte de personal, un taxi y vehículo particular. En este accidente se tuvo como saldo cinco lesionados y daños materiales superiores a los 80 mil pesos.

Los hechos se registraron la mañana de hoy en la carretera federal 184 Muna- Felipe Carrillo Puerto, al ser reportado una carambola de vehículos con varios lesionados.

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Al lugar se desplazaron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de la Comisión Nacional de Emergencia, quienes se abonaron a brindarle la at2ncion necesaria a las cinco personas que resultaron lesionados entre ellos trabajadores del Tren Maya, y ocupantes del taxi procedente de la comunidad de Laguna Kana.

Se pudo conocer que los vehículo involucrados circulaban de poniente a oriente y que a dos kilómetros antes de llegar al poblado de Betania, un taxi de la comunidad de Laguna Kana al momento de realizar una maniobra de adelantamiento al no percatarse de un vehículo estacionado sobre la vía, se incorporó intempestivamente la unidad de pasaje y provocar ser colisionado por la van de transporte de personal y este a su vez un tercer vehículo que se trata de un particular.

Con la llegada de los paramédicos y elementos de rescate procedieron a extraer a los lesionados que se encontraban dentro de la unidad de transporte de personal para que sean abordado dos de ellos a la ambulancia para que sean trasladados al hospital general para su atención médica y otros tres lesionados que presentaban golpes y se encontraban policontundidos se trasladaron al nosocomio por sus propios medios.