Decomisan 210 armas en Nuevo León; arsenal iba de Texas a grupos criminales en México

Autoridades federales aseguraron un arsenal de 210 armas de fuego en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, durante un operativo realizado sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X que tres personas fueron detenidas cuando transportaban el armamento procedente de Texas, Estados Unidos, con destino a grupos criminales en México.

En la operación participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

¿Qué armas aseguraron en Nuevo León?

García Harfuch detalló que durante el operativo fueron decomisadas 195 armas largas y 15 armas cortas, además de cargadores.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento derivó de labores de inteligencia e investigación encaminadas a identificar las rutas utilizadas para introducir armas de manera ilegal desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Noticia Destacada Ataque a instalaciones deportivas en Hermosillo habría sido por disputa entre grupos de narcomenudeo; asegura Fiscalía

El funcionario no precisó en su mensaje a qué organizaciones criminales iba dirigido el cargamento ni reveló la identidad de las tres personas detenidas.

Gobierno federal busca frenar tráfico de armas desde Estados Unidos

El titular de la SSPC afirmó que con este aseguramiento suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Harfuch sostuvo que esos armamentos ya no llegarán a manos de organizaciones criminales ni podrán ser utilizados para generar violencia en México.

También insistió en el concepto de responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos frente a los delitos transfronterizos.

Señaló que, mientras México debe mantener las acciones para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, también es necesario detener con la misma firmeza el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a… pic.twitter.com/DwMLc8goa3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 31, 2026

Operativo se realizó sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey

La detención ocurrió en un tramo carretero de Sabinas Hidalgo, una zona estratégica por su conexión con la frontera norte.

Las tres personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar la ruta completa del cargamento, su origen y los grupos criminales que pretendían recibirlo.

IO