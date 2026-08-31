SEP alista reglas para uso de celulares en escuelas; 81% de maestros apoya lineamientos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara lineamientos para regular el uso de celulares y otros dispositivos en las escuelas, luego de una consulta nacional entre docentes que mostró un amplio respaldo a establecer reglas para su utilización dentro de los planteles.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó este lunes que 565 mil 396 maestras y maestros participaron en el ejercicio realizado durante el Consejo Técnico Intensivo previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La respuesta se dio durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la Escuela Secundaria Número 10 Artes Gráficas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

¿Qué opinan los maestros sobre el uso de celulares en las escuelas?

Delgado informó que 81 por ciento de los docentes consultados está a favor de establecer lineamientos o reglas que permitan garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos.

Entre los problemas detectados, 48 por ciento de los participantes consideró que el celular dificulta mantener la atención de los estudiantes, mientras que 38 por ciento señaló que interrumpe las actividades escolares.

Noticia Destacada ABC de las emociones: así funcionará la estrategia de la SEP para cuidar la salud mental de adolescentes

Además, 34 por ciento afirmó que algunos alumnos dejan de convivir con otras personas por permanecer atentos al teléfono.

Otro dato que destacó la SEP es que 38.7 por ciento de los docentes detectó que conflictos surgidos en redes sociales terminan trasladándose a las aulas o a los planteles escolares.

¿Se prohibirán los celulares en las escuelas?

Mario Delgado aclaró que la discusión todavía continúa y que la SEP no ha presentado una prohibición general.

Entre las propuestas planteadas por los maestros, 51 por ciento considera necesario establecer protocolos para atender situaciones de riesgo y generar acuerdos con madres y padres de familia sobre el acceso y uso de tecnologías.

Los primeros resultados de la consulta fueron presentados ante la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde representantes educativos de todo el país comenzaron a analizar una propuesta conjunta.

#MañaneraDelPueblo | @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, presentó los resultados de la consulta realizada a 565,396 docentes sobre el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas. Destacó que el 81% de las y los maestros está a favor de establecer lineamientos y… pic.twitter.com/lv0P9nkMHl — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 31, 2026

SEP prepara lineamientos para estudiantes y escuelas

El titular de la SEP indicó que las autoridades continuarán esta semana con la revisión de las propuestas antes de definir qué reglas se aplicarán.

El objetivo, explicó, será tomar en cuenta tanto la experiencia de los docentes como la opinión de las autoridades educativas estatales.

Por ahora, la dependencia federal mantiene abierta la discusión sobre cómo equilibrar el uso de celulares como herramienta tecnológica con la necesidad de reducir distracciones, problemas de convivencia y riesgos derivados de las redes sociales dentro de las escuelas.

IO