Matías Almeyda descarta salida a River Plate y confirma su compromiso con Rayados

Matías Almeyda dejó en claro que su cabeza está puesta por completo en Rayados de Monterrey y no dudó en apagar las versiones que lo vinculan con un posible regreso a River Plate, club del que es ídolo y con el que se le relacionó en las últimas horas.

Al ser cuestionado sobre el tema tras la caída 3-1 frente a Atlético de San Luis en el Estadio BBVA, el entrenador argentino fue contundente: "No hace falta que me pregunten nada. En México ya me conocen. Yo soy un hombre de palabras. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabras. No tengo que aclarar nada. Digo palabra, me manejo así desde los 15 años".

Las versiones que apuntaban a un acercamiento entre directivos de River Plate y el estratega quedaron descartadas por el propio Almeyda, quien reafirmó su compromiso con el club regiomontano y su intención de continuar al frente del proyecto.

El técnico apenas lleva unas semanas en el banquillo de Monterrey para el Apertura 2026 y está a un paso de disputar su primera final con el equipo, luego de que Rayados se enfrente al América en las semifinales de la Leagues Cup, el próximo miércoles 2 de septiembre en Carson, California.

La derrota ante San Luis también funcionó como termómetro para que Almeyda midiera la profundidad de su plantilla de cara al tramo más exigente del semestre. El estratega presentó una alineación alterna y dio descanso a varios titulares pensando en la semifinal, aunque algunos suplentes no respondieron como se esperaba.

"Hay una sola manera de ganarse el lugar. No será siempre que el entrenador te dé la posibilidad de jugar desde el inicio, y ahí es donde tiene que mostrar, digamos, la competencia que uno busca", explicó el técnico al hacer un balance del compromiso.

Con 10 partidos oficiales dirigidos, Almeyda ya tiene un panorama más claro de su plantel y empieza a definir qué futbolistas tendrán mayor protagonismo en su proyecto deportivo. En ese lapso, Rayados acumula siete victorias y tres derrotas entre la Liga MX y la Leagues Cup.