México pierde ante Venezuela en penales y se queda con la plata en los Centroamericanos 2026

México estuvo dos veces abajo en el marcador, consiguió responder en ambas ocasiones y llevó la final hasta el límite, pero la tanda de penales terminó por definir al campeón. Venezuela se impuso y dejó al conjunto mexicano con la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El encuentro tuvo un ritmo completamente distinto al primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la competencia. Esta vez, los goles aparecieron desde los primeros minutos y obligaron al Tri a remar contracorriente desde el inicio.

Venezuela pega primero y México responde

La selección venezolana apenas necesitó dos minutos para abrir el marcador. Luis Fernando Carrero aprovechó una de las primeras oportunidades del partido y puso el 1-0 que obligó a México a buscar una reacción inmediata.

¡¡MEDALLA DE ORO PARA VENEZUELA!! 🥇🇻🇪🥇



La Vinotinto logra vencer a México en la tanda de penales de la gran final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para levantar la MEDALLA DORADA 🥇



FT 🇲🇽 2-2 🇻🇪 (2-3)



¡EL ORO ES VENEZOLANO! ⚽️ #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/uhlKYlnFAe — Alan Muro Prado (@il_alan) August 8, 2026

El conjunto dirigido por Eduardo Arce tomó el control de las acciones y encontró el empate al minuto 24. Mateo Levy protagonizó una gran jugada individual, se quitó de encima a un defensor con un recorte y definió para establecer el 1-1.

Levy vuelve a aparecer

Venezuela no tardó en recuperar la ventaja. Al minuto 30, Diego Claut apareció para colocar nuevamente a la Vinotinto arriba en el marcador, justo cuando México comenzaba a mostrar un mejor funcionamiento.

Pero el Tri no se vino abajo. En el tiempo agregado de la primera mitad, Mateo Levy volvió a hacerse presente y consiguió su segundo gol de la noche para mandar el partido al descanso con un empate 2-2.

México domina, pero no encuentra el gol

Durante el segundo tiempo, el conjunto mexicano asumió el protagonismo y tuvo mayor control de la posesión del balón. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en suficientes oportunidades claras para conseguir el tanto de la victoria.

Venezuela también tuvo algunas aproximaciones y, pese a los intentos de ambos equipos, ninguno consiguió romper nuevamente la igualdad. El partido tuvo que extenderse hasta los tiempos extra, donde la tensión aumentó ante la posibilidad de que todo se definiera desde los once pasos.

Tres atajadas condenan a México

La definición llegó en la tanda de penales, instancia en la que el arquero venezolano Diego Ochoa se convirtió en la figura de la final.

El guardameta detuvo tres disparos mexicanos y permitió que Venezuela se quedara con la medalla de oro, mientras que México tuvo que conformarse con la plata después de una final en la que logró remontar en dos ocasiones.

Una generación con la mira en Los Ángeles 2028

Varios de los futbolistas que participaron en esta final forman parte de la generación que podría representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, siempre que la Selección Sub-20 consiga su clasificación.

El boleto olímpico está en juego ante Canadá en la semifinal del Campeonato Concacaf Sub-20, por lo que el resultado de ese encuentro podría marcar el siguiente paso para una generación que busca revancha después de dejar escapar el oro centroamericano.