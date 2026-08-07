Fenómeno El Niño “alcanza una fuerza no vista en años”, así lo confirma la Organización Meteorológica Mundial

El clima ha sido muy intenso en los últimos días, esto por el fenómeno de ‘El Niño’ que sigue creciendo en el océano Pacífico, por lo que va a estar influyendo en las condiciones del clima durante los próximos meses.

Esto lo ha confirmado la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que también ha confirmado que su punto de más intensidad será entre agosto y octubre, donde se va a notar un calentamiento en las aguas superficiales del Pacífico central y oriental.

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“Las anomalías de temperatura del mar podrían superar los 2,9 °C en las regiones de referencia utilizadas para monitorear el fenómeno, una señal clara de que El Niño continuará fortaleciéndose”

¿Qué es el fenómeno El Niño y cuáles son los efectos en México y el Mundo?

La OMM, ha revelado que existe la posibilidad de que se registren temperaturas superiores a lo normal en gran parte del planeta, principalmente en África, el sur de Europa, el subcontinente de indio, al este de Asia, América Central y el Caribe.

En lo que respecta a las lluvias, van a ser más fuertes de lo normal en algunas zonas de África, partes de Asia Central, el sur de Europa y el sudeste de Sudamérica.

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Sin embargo, también ha revelado que son solo pronósticos, pero no representan certezas absolutas, por lo que las condiciones del clima pueden cambiar.

¿Qué dijo la Organización Meteorológica Mundial sobre El Niño y por qué debemos preocuparnos?

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha informado que ‘El Niño’, se está dando en un momento algo preocupante, ya que los océanos están muy cálidos, por lo que la temperatura global va a seguir en aumento.

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