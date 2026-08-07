México vs. Canadá, en pausa: tormenta eléctrica retrasa la semifinal Sub-20

La naturaleza volvió a alterar los planes del futbol mexicano. Una tormenta eléctrica registrada en los alrededores del Estadio Banorte obligó a retrasar el inicio de la semifinal entre México y Canadá Sub-20, correspondiente al Campeonato Concacaf 2026.

La Concacaf confirmó que el encuentro no comenzó en el horario originalmente establecido debido a las condiciones meteorológicas adversas. La situación también generó complicaciones en la logística de la delegación canadiense.

Canadá tuvo problemas para llegar al estadio

Uno de los principales inconvenientes provocados por el mal clima fue el retraso del autobús de la Selección de Canadá, que no consiguió llegar al inmueble en el tiempo previsto.

En contraste, la Selección Mexicana Sub-20 arribó sin contratiempos al Estadio Banorte, pese a la lluvia y la tormenta que afectaron distintas zonas cercanas al inmueble.

El partido estaba programado inicialmente para las 20:00 horas, después de la primera semifinal entre Estados Unidos y Costa Rica. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a modificar los planes establecidos para el encuentro.

México y Canadá buscan el último boleto olímpico

Más allá del retraso, el México vs. Canadá representa un partido de enorme importancia para ambas selecciones. El ganador obtendrá el último boleto disponible para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos ya aseguró su participación como país anfitrión, mientras que Costa Rica quedó eliminada tras perder frente al conjunto estadounidense. Por ello, el vencedor de esta semifinal se quedará con el segundo boleto olímpico que otorga la competencia.

El protocolo por tormenta eléctrica

La Concacaf debe seguir un protocolo de seguridad antes de permitir que se reanude la actividad. En caso de tormenta eléctrica, debe transcurrir al menos media hora sin registrarse rayos en los alrededores antes de autorizar el inicio del encuentro.

El Estadio Banorte ya había experimentado situaciones similares durante el Mundial 2026, cuando los partidos de México ante Ecuador e Inglaterra también sufrieron modificaciones en sus horarios debido a condiciones meteorológicas adversas.

Así, México y Canadá deberán esperar a que las condiciones sean seguras para disputar una semifinal que, además del pase a la final del Premundial Sub-20, tiene como premio el último boleto para Los Ángeles 2028.