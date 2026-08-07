Vuelo directo a Washington y otras tres rutas internacionales: ¿Cuáles son los nuevos destinos desde el aeropuerto de Guadalajara?

Cuatro nuevas rutas estarán disponibles desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia Estados Unidos y otros destinos fuera del país, a partir de fin de año: diciembre 2026. Los destinos serán: Washington Dulles, Atlanta, Medellín y Ciudad de Guatemala.

Estas nuevas rutas forman parte de la expansión de la red de Volaris desde el aeropuerto de la “Perla Tapatía”. De acuerdo con información disponible, Washington Dulles y Medellín contarán por primera vez con un vuelo directo desde la capital jalisciense. En tanto que Atlanta y Ciudad de Guatemala fortalecerán las conexiones internacionales que tienen desde Guadalajara.

Según el calendario del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), la ruta Guadalajara-Washington Dulles comenzará el 1 de diciembre con tres vuelos semanales; Atlanta y Medellín iniciarán el 2 de diciembre. Las rutas hacia Ciudad de Guatemala harán lo propio el 4 de diciembre con dos frecuencias cada semana.

El vuelo Guadalajara-Washington Dulles tendrá salidas los martes, jueves y sábados, el regreso operará miércoles, viernes y domingo. Atlanta tendrá cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingos en las dos ciudades. Para Medellín, los vuelos se realizarán lunes, miércoles y viernes, la conexión con Ciudad de Guatemala será dos veces cada semana: lunes y viernes.

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Con estas nuevas rutas, la terminal aérea de Guadalajara ampliará su conectividad con ciudades de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Cabe destacar que dos de estas rutas son totalmente nuevas.

Raúl Revuelta Musalem, director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico, explicó que estas nuevas operaciones incrementarán las opciones de viaje para los pasajeros y que las conexiones directas con Washington Dulles y Medellín se lograron gracias al trabajo conjunto entre el GAP y Volaris.

"Nos entusiasma especialmente sumar por primera vez conexiones directas con Washington Dulles y Medellín, resultado del trabajo conjunto con nuestros socios estratégicos y de la infraestructura que hemos desarrollado para acompañar el crecimiento del aeropuerto de manera segura, eficiente y sostenible”.

“Con ello, seguimos impulsando el desarrollo turístico, comercial y económico de Jalisco y de toda la región Occidente", declaró el director del grupo aeropuertario.