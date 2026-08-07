Pumas queda eliminado de la Leagues Cup 2026 tras perder ante Cincinnati

La aventura de Pumas en la Leagues Cup 2026 terminó antes de lo esperado. El conjunto universitario cayó 2-0 frente a Cincinnati este viernes y, después de sumar dos derrotas, quedó sin posibilidades matemáticas de alcanzar la siguiente ronda.

El equipo mexicano visitó a Cincinnati con la obligación de conseguir un resultado positivo después de su primer tropiezo en el torneo. Sin embargo, los locales aprovecharon sus oportunidades y terminaron por sentenciar el encuentro.

Cincinnati golpea primero

El marcador se abrió con una destacada definición de Pavel Bucha, quien puso en ventaja al conjunto estadounidense y complicó todavía más las aspiraciones de los universitarios.

Que golazo le metieron a los Pumas JAJAJAJAJA vámonos ALV pic.twitter.com/udVzvbHdlF — Martinalgui (@MartinoliCuri) August 8, 2026

Tras recibir el gol, Pumas intentó reaccionar y generó un par de aproximaciones para buscar el empate. No obstante, sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar el rumbo del partido ni siquiera para llevar el encuentro a una definición por penales.

Pumas recibe el segundo golpe

Cuando el conjunto mexicano buscaba una respuesta, Kenji Mboma Dem apareció para ampliar la ventaja de Cincinnati y colocar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Pumas acumuló su segunda derrota en la competencia y quedó oficialmente eliminado de la Leagues Cup 2026, al no contar ya con posibilidades de avanzar.

Todavía le queda un partido a Pumas

Aunque su eliminación ya está confirmada, el equipo universitario todavía tendrá que disputar un encuentro más en la fase inicial. Pumas enfrentará a Columbus Crew a media semana.

El compromiso será una oportunidad para cerrar su participación con una victoria y evitar terminar el torneo sin sumar un triunfo, aunque el resultado ya no podrá modificar su eliminación de la Leagues Cup.