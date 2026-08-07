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Pumas queda eliminado de la Leagues Cup 2026 tras perder ante Cincinnati

El conjunto universitario ya no puede avanzar en la Leagues Cup, aunque todavía disputará un partido ante Columbus Crew.

Ana García

Por Ana García

7 de ago de 2026

2 min

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Pumas tiene un partido pendiente
Pumas tiene un partido pendiente

La aventura de Pumas en la Leagues Cup 2026 terminó antes de lo esperado. El conjunto universitario cayó 2-0 frente a Cincinnati este viernes y, después de sumar dos derrotas, quedó sin posibilidades matemáticas de alcanzar la siguiente ronda.

El equipo mexicano visitó a Cincinnati con la obligación de conseguir un resultado positivo después de su primer tropiezo en el torneo. Sin embargo, los locales aprovecharon sus oportunidades y terminaron por sentenciar el encuentro.

Cincinnati golpea primero

El marcador se abrió con una destacada definición de Pavel Bucha, quien puso en ventaja al conjunto estadounidense y complicó todavía más las aspiraciones de los universitarios.

Tras recibir el gol, Pumas intentó reaccionar y generó un par de aproximaciones para buscar el empate. No obstante, sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar el rumbo del partido ni siquiera para llevar el encuentro a una definición por penales.

Pumas recibe el segundo golpe

Cuando el conjunto mexicano buscaba una respuesta, Kenji Mboma Dem apareció para ampliar la ventaja de Cincinnati y colocar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Pumas acumuló su segunda derrota en la competencia y quedó oficialmente eliminado de la Leagues Cup 2026, al no contar ya con posibilidades de avanzar.

Todavía le queda un partido a Pumas

Aunque su eliminación ya está confirmada, el equipo universitario todavía tendrá que disputar un encuentro más en la fase inicial. Pumas enfrentará a Columbus Crew a media semana.

El compromiso será una oportunidad para cerrar su participación con una victoria y evitar terminar el torneo sin sumar un triunfo, aunque el resultado ya no podrá modificar su eliminación de la Leagues Cup.