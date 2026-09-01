¿Carlos Acevedo al Rayo Vallecano?: así está la negociación con Santos Laguna

El mercado de fichajes europeo sigue moviéndose y, esta vez, un portero mexicano aparece en el radar. Carlos Acevedo, guardameta del Club Santos Laguna en la Liga MX, se perfila como el próximo futbolista azteca en probar suerte en LaLiga, luego de que trascendiera el interés del Rayo Vallecano por sus servicios.

El movimiento se suma a una ola reciente de salidas mexicanas hacia Europa: el delantero Armando "Hormiga" González dejó las Chivas de Guadalajara para incorporarse al Olympiacos FC, mientras que Erik Lira avanza en negociaciones para llegar al AS Mónaco procedente del Cruz Azul.

De concretarse, Acevedo se convertiría en el tercer elemento de la Selección Mexicana en cambiar de equipo tras el cierre de la Copa Mundial 2026, con un dato curioso: fue el único integrante de la última convocatoria de Javier Aguirre que no vio actividad en la competencia, pese a su reconocida calidad bajo los tres postes.

Una lesión que abrió la puerta

El interés del cuadro español no surgió por casualidad. Su portero titular, Augusto Batalla, sufrió una lesión en la tibia que obligó a la directiva a buscar alternativas de emergencia justo cuando el equipo transita apenas la Jornada 3 de la temporada 2026-2027.

Según el medio Diario de Transferencias, el Rayo Vallecano ya habría presentado una propuesta formal a Torreón Coahuila por cerca de dos millones de euros. Sin embargo, el panorama no es del todo claro: el periodista Luis Jiménez aseguró que dicho interés no existe, por lo que la información continúa sin confirmarse oficialmente.

Un club selecto de mexicanos en LaLiga

De hacerse realidad el fichaje, Acevedo se uniría a un grupo reducido de futbolistas mexicanos activos en la liga española, integrado actualmente por Álex Padilla en el Athletic de Bilbao y Obed Vargas en el Atlético de Madrid.

Mientras se resuelve su futuro, el arquero continúa enfocado en su presente con Santos Laguna, equipo que llega a la Jornada 7 del Apertura 2026 sin conocer la victoria y ubicado en el décimo séptimo lugar de la tabla, únicamente por delante del FC Juárez.