¡Necaxa se queda sin técnico! Martín Varini es despedido después de perder con Puebla

El Necaxa decidió poner punto final al proyecto de Martín Varini luego de la derrota por 1-0 ante Puebla en la Jornada 8 del Apertura 2026, resultado que dejó al conjunto de Aguascalientes con apenas ocho puntos en el campeonato.

La salida del estratega uruguayo fue anunciada este sábado, pocas horas después del encuentro disputado en el Estadio Victoria. Su balance durante las primeras ocho fechas quedó en dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Puebla termina con la etapa de Varini

En su último partido al frente de los Rayos, el equipo tuvo mayor iniciativa durante varios lapsos y generó algunas oportunidades frente al arco, pero careció de contundencia. Puebla aprovechó una de sus opciones en la recta final para quedarse con los tres puntos.

El resultado terminó por acelerar la decisión de la directiva, que consideró insuficiente el rendimiento del Necaxa después de ocho jornadas. La escuadra hidrocálida deberá ahora buscar una solución para intentar cambiar el rumbo en el torneo.

¿Cuándo llegó Martín Varini al Necaxa?

Martín Varini fue anunciado como entrenador del Necaxa en diciembre de 2025, con la misión de dirigir al equipo a partir del Clausura 2026. Antes de llegar a Aguascalientes, había trabajado con Bravos de Juárez, club al que condujo a su primera Liguilla en el Apertura 2025.

El entrenador intentó establecer un estilo basado en presión, intensidad y transiciones rápidas. Durante el inicio del Apertura 2026 consiguió algunos resultados positivos, entre ellos una victoria de 2-1 ante Atlante y un empate 1-1 contra Tigres en el Estadio Universitario.

Necaxa tendrá nuevo director técnico

Con la salida de Varini, la directiva del Necaxa informó que próximamente anunciará al responsable de dirigir al primer equipo durante el resto del campeonato.

El cambio ocurre cuando el Apertura 2026 todavía tiene camino por delante, por lo que el nuevo estratega tendrá la tarea de levantar el rendimiento de los Rayos y conseguir mejores resultados en las próximas jornadas.