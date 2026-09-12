Reaparece la mujer acusada de fingir su muerte por una deuda de tanda

El caso de una mujer de Nuevo León que fue señalada en redes sociales por presuntamente fingir su propia muerte para evadir el pago de una tanda dio un nuevo giro luego de que ella reapareciera públicamente y negara haber participado en la creación de las esquelas que anunciaban su supuesto fallecimiento.

La polémica comenzó después de que varias personas denunciaran en redes sociales que Vanelly Zavala, quien presuntamente organizaba una tanda, había dejado de responderles tras recibir dinero de los participantes.

De acuerdo con los testimonios que circularon en internet, el monto involucrado sería cercano al millón de pesos.

Todo llamó más la atención cuando comenzaron a difundirse imágenes con apariencia de esquelas en las que se anunciaba la supuesta muerte de Zavala.

En las publicaciones también se indicaba que sus restos serían velados en instalaciones de Capillas Funerarias La Fe.

Acusan que Zavala se hizo pasar por muerta para no pagar la tanda

Sin embargo, la propia funeraria se deslindó públicamente de esas publicaciones y aclaró que la mujer mencionada en las imágenes no se encontraba siendo velada en sus instalaciones.

Tras la ola de críticas que recibió en redes sociales, Zavala reapareció y aseguró que ella no creó las imágenes sobre su supuesto fallecimiento.

La joven sostuvo que, según su versión, fueron algunas de las personas involucradas en la tanda quienes difundieron esa información y señaló que pretende identificar a la persona responsable de elaborar la imagen.

Denuncian a mujer por no pagar la tanda

De acuerdo con información citada en la publicación original, la Fiscalía de Nuevo León habría confirmado la existencia de una denuncia relacionada con Zavala.

No obstante, el monto señalado en esa denuncia sería considerablemente menor al que usuarios de redes sociales mencionaron al hablar del supuesto adeudo de la tanda: se trataría de aproximadamente 14 mil pesos.

El caso continúa generando dudas entre los usuarios de redes sociales, mientras Vanelly Zavala sostiene que no fingió su muerte y busca aclarar quién estuvo detrás de las publicaciones que desataron el escándalo.