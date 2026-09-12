Presidenta Sheinbaum cuestiona prueba PISA, pero destaca resultado de escuelas públicas de México

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a expresar sus críticas hacia la prueba PISA, evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al considerar que sus resultados no permiten comparar de la misma manera a estudiantes de distintos países debido a las diferencias en sus contextos.

Durante su visita a Yucatán, donde presentó su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria sostuvo que, pese a las limitaciones que atribuye a este mecanismo de evaluación, sus resultados también arrojaron un dato que consideró relevante para la educación en México.

Sheinbaum aseguró que seis escuelas públicas obtuvieron las mejores calificaciones dentro de los resultados a los que hizo referencia, por encima de planteles particulares.

“No se puede evaluar igual a todos los niños del mundo, cada uno tiene una realidad distinta”, sostuvo la Presidenta al referirse a la evaluación internacional.

Presidenta defiende a las escuelas públicas

La mandataria aprovechó su intervención para cuestionar lo que calificó como una percepción promovida durante el llamado periodo neoliberal, según la cual las escuelas privadas ofrecían una educación de mayor calidad que los planteles públicos.

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Sheinbaum también defendió al magisterio nacional frente a las críticas que, dijo, durante años señalaron negativamente a los maestros por su pertenencia a organizaciones sindicales.

Reconoció que han existido casos de abusos y corrupción, pero sostuvo que la defensa de los derechos laborales de los docentes no debe utilizarse para descalificar al sector educativo.

Sheinbaum destaca labor de maestros mexicanos

Ante maestros y asistentes reunidos en el Centro de Convenciones de Mérida, la Presidenta afirmó que la calidad de la educación pública depende en buena medida del trabajo realizado por los docentes.

La mandataria señaló que el sistema educativo todavía puede mejorar, pero destacó el papel del magisterio y afirmó que los resultados de PISA también muestran aspectos favorables de México.

De acuerdo con Sheinbaum, la evaluación internacional reconoce al país por el trabajo que realizan sus maestros para apoyar a los estudiantes y por el interés que muestran los alumnos por aprender.

La Presidenta sostuvo que la educación pública debe mantenerse como una prioridad y vinculó esta defensa con políticas como las becas dirigidas a niñas, niños y estudiantes.

Su posicionamiento ocurre en medio del debate sobre el desempeño educativo de México y los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en evaluaciones internacionales.

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