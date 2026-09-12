¿Qué se celebra hoy 13 de septiembre? Estos son los santos del día

Este domingo 13 de septiembre de 2026 reúne celebraciones internacionales, una conmemoración histórica para México y una fecha religiosa. Mientras los amantes de los dulces pueden celebrar el Día Internacional del Chocolate, la jornada también busca generar conciencia sobre la sepsis y recuerda uno de los episodios más conocidos de la historia nacional: la defensa del Castillo de Chapultepec por los Niños Héroes.

Además, el calendario católico dedica esta fecha a San Juan Crisóstomo, uno de los grandes oradores y doctores de la Iglesia.

¿Qué se celebra el 13 de septiembre?

Una de las celebraciones más populares de este domingo es el Día Internacional del Chocolate, una fecha que reconoce a uno de los alimentos más consumidos y apreciados en distintas partes del mundo.

La celebración se relaciona con el nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, ocurrido el 13 de septiembre de 1916. La fecha también coincide con el nacimiento de Milton Hershey, fundador de la compañía chocolatera que lleva su apellido.

Día Mundial de la Sepsis

Este 13 de septiembre también se conmemora el Día Mundial de la Sepsis, una fecha dedicada a crear conciencia sobre esta emergencia médica y la importancia de identificarla y atenderla de manera oportuna.

La sepsis puede aparecer cuando la respuesta del organismo frente a una infección provoca daño en sus propios tejidos y órganos. Por ello, la detección temprana es fundamental para mejorar las posibilidades de atención y supervivencia. El 13 de septiembre aparece en el calendario internacional como una jornada dedicada a generar conciencia sobre esta enfermedad.

¿Qué pasó el 13 de septiembre en México?

En México, el 13 de septiembre se conmemora la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec.

La fecha recuerda la batalla ocurrida en el Castillo de Chapultepec durante la intervención estadounidense de 1847. La tradición histórica mexicana reconoce especialmente a los cadetes que murieron durante la defensa del Colegio Militar.

Cada año, esta fecha forma parte de las conmemoraciones patrias de septiembre y antecede a los festejos por el inicio de la Independencia de México.

¿Qué santo se festeja hoy 13 de septiembre?

El principal santo que se celebra este domingo es San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla y Doctor de la Iglesia.

San Juan Crisóstomo es recordado especialmente por su capacidad para hablar y explicar la fe cristiana. De hecho, el sobrenombre “Crisóstomo” significa “boca de oro”, en referencia a su reconocida elocuencia. También es considerado patrono de los oradores y predicadores.

Juan Crisóstomo nació en Antioquía y llegó a ocupar el cargo de patriarca de Constantinopla. Sus discursos y escritos tuvieron una gran influencia en la tradición cristiana. Murió en el año 407 durante su exilio.

Otros santos del 13 de septiembre

El santoral también recuerda este día a San Julián de Ancira, San Litorio de Tours, San Emiliano de Valence, San Marcelino de Cartago, San Maurilio de Angers, San Amado de Sens, San Venerio de Tiro Maggiore y San Amado de Sion, entre otros santos y beatos.

Por lo tanto, este domingo 13 de septiembre pueden celebrar su santo principalmente quienes llevan el nombre de Juan, aunque el santoral contempla también otras figuras religiosas.

Un domingo con historia, chocolate y tradición religiosa

El 13 de septiembre reúne motivos muy distintos para ser recordado: desde una fecha dedicada al chocolate hasta una jornada internacional para crear conciencia sobre la sepsis.

En México, además, es una fecha de especial importancia histórica por la conmemoración de los Niños Héroes de Chapultepec, mientras que para la Iglesia católica representa la memoria de San Juan Crisóstomo, uno de sus grandes oradores y doctores.