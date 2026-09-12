Noche UFC 2026: resultados de hoy y cómo les fue a los peleadores mexicanos

El octágono de la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona, recibe este sábado 12 de septiembre una función especial de Noche UFC 2026, con una importante presencia mexicana para celebrar las fiestas patrias.

La cartelera incluye a figuras como Brandon Moreno, Alexa Grasso y David Martínez, además de José Miguel Delgado, quien protagonizará el combate estelar frente al brasileño Jean Silva.

Noche UFC: resultados de las peleas de HOY

Las primeras peleas de la jornada ya dejaron varios resultados. Hasta el momento, los marcadores registrados son:

Tim Elliott venció a Édgar Cháirez por decisión.

venció a Édgar Cháirez por decisión. Ignacio Bahamondes derrotó a Muslim Salikhov por decisión.

derrotó a Muslim Salikhov por decisión. Yousri Belgaroui superó a Djorden Santos por TKO en el primer round.

superó a Djorden Santos por TKO en el primer round. Tommy Gantt derrotó a Drakkar Klose por sumisión.

derrotó a Drakkar Klose por sumisión. Rongzhu venció a Rafa García por decisión.

venció a Rafa García por decisión. Sean King derrotó a Jessie Rosas por nocaut en 36 segundos.

derrotó a Jessie Rosas por nocaut en 36 segundos. Regina Tarín superó a JJ Aldrich por decisión unánime.

La jornada comenzó con una combinación de decisiones, sumisiones y nocauts, mientras la cartelera avanzaba hacia los enfrentamientos con mayor expectativa.

Mexico's own 🇲🇽



Brandon Moreno earns the split-decision victory at #NocheUFC!



[ LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/WyLhsHvzqG — UFC (@ufc) September 12, 2026

¿Cómo les va a los mexicanos en Noche UFC?

La presencia de peleadores mexicanos es uno de los principales atractivos de esta edición. La función contempla a varios representantes nacionales que buscan aprovechar el escenario internacional para conseguir una victoria.

Entre los nombres más destacados aparecen Brandon Moreno, Alexa Grasso, David Martínez, Édgar Cháirez, Rafa García, Regina Tarín y José Miguel Delgado.

Brandon Moreno vs. Joseph Morales

Uno de los enfrentamientos que concentra mayor atención es el de Brandon Moreno contra Joseph Morales. El excampeón de peso mosca regresó al octágono con el objetivo de recuperar el camino ganador y así fue al lograr la victoria por decisión dividida.

Alexa Grasso vs. Manon Fiorot

La mexicana Alexa Grasso también tendrá una prueba exigente ante la francesa Manon Fiorot, en la división de peso mosca femenil.

El combate representa una oportunidad para que Grasso vuelva a colocarse entre las peleadoras con aspiraciones importantes dentro de la categoría y demuestre nuevamente su nivel en UFC.

David Martínez vs. Dan Ige

Otro mexicano que tendrá actividad es David Martínez, quien se enfrentará a Dan Ige.

El duelo también representa un cambio importante para Ige, quien realizará su debut en la división de peso gallo. Del lado mexicano, Martínez intentará aprovechar la oportunidad para continuar con su crecimiento dentro de UFC.

Jean Silva vs. José Miguel Delgado: la pelea estelar

La función terminará con el duelo entre Jean Silva y José Miguel Delgado, una pelea de peso pluma que tomó el lugar principal después de que Yair Rodríguez quedó fuera de la cartelera por una lesión.

Para José Miguel Delgado, el combate representa una de las mayores oportunidades de su carrera. Enfrente tendrá a un Silva que buscará recuperarse después de su derrota ante Diego Lopes en la anterior edición de Noche UFC.