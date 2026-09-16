F1 ya tiene calendario 2027: esta es la fecha del GP de México

La Fórmula 1 ya tiene fechas para su próxima temporada y México volverá a ocupar un lugar importante dentro del calendario. El Gran Premio que se disputa en la capital del país se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2027.

El Mundial contará nuevamente con 24 Grandes Premios, aunque tendrá un cambio importante en el formato: las carreras sprint pasarán de seis a 10 durante la temporada.

La campaña comenzará el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Baréin, y concluirá el 12 de diciembre en Abu Dabi, donde se disputará la última carrera del campeonato.

¿Cuándo será el GP de México 2027?

Los aficionados mexicanos tendrán que esperar hasta finales de octubre para disfrutar de la F1 en México. El Gran Premio se disputará del 29 al 31 de octubre, como parte de la recta final de la temporada.

México será la vigésima carrera del campeonato y estará ubicada entre los Grandes Premios de Austin, programado del 22 al 24 de octubre, y São Paulo, que se celebrará del 5 al 7 de noviembre.

Junto con Brasil, el GP mexicano será una de las dos únicas carreras programadas en Latinoamérica para 2027, pese al interés de Argentina por recuperar una fecha de Fórmula 1.

Portugal y Turquía regresan a la Fórmula 1

El calendario de 2027 también presenta el regreso de los Grandes Premios de Portugal y Turquía.

Por otra parte, el Gran Premio de España volverá a celebrarse en Madrid por segundo año consecutivo. La competencia está programada del 10 al 12 de septiembre y será la decimoquinta ronda del campeonato.

En contraste, Barcelona-Catalunya no tendrá carrera durante 2027. El circuito de Montmeló comenzará una alternancia con Spa-Francorchamps, por lo que volverá a recibir a la F1 en 2028.

Habrá 10 carreras sprint en 2027

Una de las principales novedades será el aumento de las carreras sprint, que pasarán de seis a 10.

De acuerdo con la FIA, el incremento responde al éxito y la demanda que ha generado este formato. Las carreras sprint de 2027 se disputarán en:

Baréin

Australia

Japón

Canadá

Mónaco

Gran Bretaña

Italia

São Paulo

Catar

Abu Dabi

Calendario completo de la F1 2027

GP de Baréin (Sprint): 12 al 14 de marzo

12 al 14 de marzo GP de Arabia Saudita: 19 al 21 de marzo

19 al 21 de marzo GP de Australia (Sprint): 2 al 4 de abril

2 al 4 de abril GP de Japón (Sprint): 9 al 11 de abril

9 al 11 de abril GP de China: 16 al 18 de abril

16 al 18 de abril GP de Miami: 30 de abril al 2 de mayo

30 de abril al 2 de mayo GP de Canadá (Sprint): 21 al 23 de mayo

21 al 23 de mayo GP de Mónaco (Sprint): 4 al 6 de junio

4 al 6 de junio GP de Portugal: 18 al 20 de junio

18 al 20 de junio GP de Gran Bretaña (Sprint): 2 al 4 de julio

2 al 4 de julio GP de Austria: 9 al 11 de julio

9 al 11 de julio GP de Bélgica: 23 al 25 de julio

23 al 25 de julio GP de Hungría: 30 de julio al 1 de agosto

30 de julio al 1 de agosto GP de Italia (Sprint): 3 al 5 de septiembre

3 al 5 de septiembre GP de España: 10 al 12 de septiembre

10 al 12 de septiembre GP de Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre

24 al 26 de septiembre GP de Turquía: 1 al 3 de octubre

1 al 3 de octubre GP de Singapur: 8 al 10 de octubre

8 al 10 de octubre GP de Austin: 22 al 24 de octubre

22 al 24 de octubre GP de México: 29 al 31 de octubre

GP de Brasil (Sprint): 5 al 7 de noviembre

5 al 7 de noviembre GP de Las Vegas: 18 al 20 de noviembre

18 al 20 de noviembre GP de Catar (Sprint): 3 al 5 de diciembre

3 al 5 de diciembre GP de Abu Dabi (Sprint): 10 al 12 de diciembre

Los primeros dos Grandes Premios, Baréin y Arabia Saudita, corresponden a las fechas que habían sido suspendidas en 2026 debido a los conflictos bélicos registrados en la región. Antes del inicio del campeonato, los equipos realizarán los test de pretemporada en Baréin, del 24 al 27 de febrero.