Verónica Díaz es designada como coordinadora de Morena en Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027

Morena designó a Verónica Díaz Robles como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, con lo que asumirá la conducción de los trabajos políticos y territoriales del partido de cara al proceso electoral de 2027.

La nueva coordinadora podría convertirse posteriormente en candidata a la gubernatura, aunque esa definición deberá seguir los tiempos y procedimientos electorales correspondientes.

Díaz Robles solicitó licencia a su cargo en el Senado el pasado 23 de junio para participar en el proceso interno de Morena.

¿Quién es Verónica Díaz Robles?

Originaria de Fresnillo, Zacatecas, Verónica Díaz es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo.

Forma parte de Morena desde sus primeras etapas y acumula cerca de tres décadas de actividad política y servicio público.

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Entre sus antecedentes se encuentra su trabajo como gestora en el Ayuntamiento de Fresnillo.

En 2018 fue electa diputada local en la LXII Legislatura y, posteriormente, se desempeñó como delegada de los Programas para el Desarrollo en Zacatecas entre 2018 y 2023.

Verónica Díaz llegó al Senado en 2024

En 2024 se incorporó al Senado de la República, donde ocupó responsabilidades dentro de distintas comisiones.

Fue secretaria de las comisiones de Bienestar y de Desarrollo Municipal, además de participar en Estudios Legislativos, Igualdad de Género y Derechos Humanos.

Su salida temporal del Senado abrió el camino para su participación en el proceso de Morena para definir coordinaciones estatales.

En Zacatecas, @verodiazrobles coordinará los trabajos para la defensa de la Transformación y la soberanía nacional.



Con organización, unidad y presencia en territorio, continuamos fortaleciendo las tareas de nuestro Movimiento y mantenemos los principios de la 4T. pic.twitter.com/fVFEAPoF1a — Morena (@PartidoMorenaMx) September 16, 2026

Morena avanza en su organización rumbo a 2027

La designación de Díaz Robles forma parte de la estrategia de Morena para fortalecer sus estructuras estatales antes del próximo proceso electoral.

En Zacatecas, la nueva coordinadora tendrá la responsabilidad de articular los trabajos partidistas y mantener contacto con las bases y liderazgos locales.

Verónica Díaz también ha sido identificada públicamente como una figura cercana a la familia Monreal, debido a que estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano de Ricardo, Saúl y David Monreal.

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