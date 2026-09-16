Hallan muerto y con huellas de violencia a un hombre en la colonia Bojórquez de Mérida

Una madrugada trágica se registró en la colonia Bojórquez en Mérida, donde un hombre de 36 años fue localizado sin vida y con diversas lesiones en el cuerpo, luego de que su esposa saliera a buscarlo al notar que no regresaba a casa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre había estado ingiriendo bebidas alcohólicas junto con su esposa desde la tarde del martes. Cerca de la medianoche salió de su domicilio, pero con el paso de las horas no volvió.

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Ante la preocupación por su ausencia, la mujer comenzó a buscarlo por calles de la zona hasta que finalmente lo encontró tendido sobre la calle 112, entre 59-H y 59-G, en la colonia Bojórquez. El hombre presentaba lesiones visibles y golpes en la cabeza.

Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio y, después de valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar posibles indicios y permitir que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes.

Trascendió que varias personas habrían sido detenidas en relación con estos hechos; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente el motivo de las detenciones ni han establecido responsabilidades.

La investigación permanece abierta para esclarecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo, determinar cómo perdió la vida el hombre y establecer quiénes estarían relacionados con el caso.