Violencia familiar mantiene alerta en Campeche durante 2026

La violencia intrafamiliar ha dejado una huella que no se borra puertas adentro: 136 casos han sido registrados en Campeche durante 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México.

La cifra coloca al Estado por debajo de sus vecinos de Yucatán, con 269 casos, y Quintana Roo, con 281. En Campeche, el dato revela que decenas de hogares han enfrentado episodios de violencia dentro del espacio que debería ser el más seguro.

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Según el reporte epidemiológico, tan sólo durante la última semana reportada se confirmaron cuatro nuevos casos en territorio campechano.

Del acumulado anual, 122 corresponden a mujeres y 14 a hombres, por lo que las féminas representan el 89.7 por ciento de las víctimas registradas, frente al 10.3 por ciento de varones.

El contraste deja claro quién carga con la mayor parte de esta problemática: casi nueve de cada 10 casos corresponden a mujeres.

La cifra de 2026, además, se encuentra a 33 casos de alcanzar los 169 registrados durante el mismo periodo de 2025. Es decir, cuando todavía restan varias semanas para concluir el año, Campeche ya acumula poco más de cuatro quintas partes del registro que tuvo el año pasado.

El comportamiento mantiene encendida una señal de alerta sobre la violencia que ocurre al interior de las familias y que, en muchos casos, permanece oculta tras las paredes del hogar.

Violencia dentro del hogar mantiene alerta

En la Península de Yucatán se acumulan 686 casos en 2026. Quintana Roo ocupa el primer lugar, con 281 casos: siete hombres y 274 mujeres; le sigue Yucatán, con 269: 13 hombres y 256 mujeres; mientras que Campeche se ubica en tercer sitio, con 136 casos, 14 hombres y 122 mujeres.

En los tres Estados, las mujeres constituyen la abrumadora mayoría de las víctimas: 652 de los 686 registros peninsulares, equivalentes al 95 por ciento.

A nivel nacional, el panorama es todavía más amplio. Hasta la semana epidemiológica 34 de 2026, se han acumulado 30 mil 737 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 27 mil 156 corresponden a mujeres y 3 mil 581 a hombres.

Así, las mujeres concentran 88.3 por ciento del total nacional, lo que confirma que la violencia dentro del entorno familiar las afecta predominantemente. Los cinco Estados con más casos acumulados son Estado de México, con 7 mil 308; Querétaro, con 2 mil 806; Guanajuato, con 2 mil 703; Guerrero, con mil 941, e Hidalgo, con mil 805.

La estadística advierte que el problema no termina cuando se cierra la puerta de casa: muchas veces, es precisamente ahí donde comienza.