Refuerzan cerco sanitario contra el dengue en Campeche

Ante el repunte de casos de dengue en Campeche, que en 2026 registra un incremento de casi 86 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, la Secretaría de Salud (Ssa) Estatal intensificó las acciones para contener al mosquito transmisor en los 13 municipios de la Entidad.

De enero a la fecha, el Estado suma 39 contagios confirmados, apenas siete por debajo de los 46 acumulados durante todo 2025.

El avance de la enfermedad ha obligado a reforzar las tareas de control integral del mosquito Aedes aegypti, transmisor también del Zika y chikungunya, con especial atención en comunidades rurales, localidades y colonias de las cabeceras municipales. A través del personal de Vectores, la Ssa Estatal mantiene labores de prevención directamente en los hogares para reducir los sitios donde puede reproducirse el insecto.

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En lo que va del año, las brigadas han trabajado en 90 localidades y visitado 152 mil 535 viviendas mediante acciones de control larvario, lo que permitió eliminar 424 mil 46 criaderos potenciales de mosquitos. De manera adicional, fueron controlados 367 mil 347 depósitos y se aplicó larvicida en otros 186 mil 456, como parte de las medidas para cortar el ciclo de reproducción del vector.

El operativo también incluye fumigación espacial. La nebulización avanzó en 220 localidades, donde se cubrieron 50 mil 885 hectáreas, mientras que, mediante rociado residual, se atendieron seis mil 957 domicilios de 69 comunidades. En el sector educativo, las acciones preventivas alcanzaron 260 escuelas rociadas y otras 190 termonebulizadas, con el propósito de disminuir los riesgos para estudiantes y personal docente.

Como parte del monitoreo permanente, hasta el último corte se han encontrado cinco millones 12 mil 155 huevecillos en las ovitrampas instaladas y revisadas semana tras semana, herramienta que permite identificar la presencia y el comportamiento del mosquito transmisor.

La Ssa, que encabeza Orlando Alvarado Rivadeneyra, llamó a las familias a no bajar la guardia, pues el dengue puede comenzar con un simple recipiente que acumule agua. La estrategia preventiva de los cinco pasos: tapa, lava y voltea, tira, corta y limpia, busca que cada hogar elimine los posibles criaderos y reduzca la presencia del Aedes aegypti.

Con 39 casos confirmados, Campeche está cerca de alcanzar, en apenas 2026, los contagios acumulados durante todo el año anterior, por lo que la prevención dentro y fuera de casa resulta fundamental.