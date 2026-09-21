Resultados NFL Semana 2: Patriots vencen a Steelers y Packers ganan en tiempo extra

La Semana 2 de la NFL dejó una jornada con marcadores inesperados, encuentros definidos por pocas posesiones y un partido que necesitó tiempo extra para conocer al ganador. Entre los resultados más destacados apareció el triunfo de los Patriots sobre Steelers, además de la victoria de Packers frente a Jets.

El calendario dominical también tuvo un episodio particular en Cleveland, donde el duelo entre Browns y Buccaneers tuvo que detenerse durante varias horas debido a una tormenta eléctrica. Mientras tanto, otros equipos consiguieron victorias importantes dentro de una fecha con resultados contrastantes.

Uno de los partidos más cerrados fue el de Green Bay Packers, que superó 20-17 a los New York Jets en tiempo extra. El encuentro llegó empatado al final del tiempo reglamentario y terminó resolviéndose en el periodo adicional.

Patriots consiguen su primer triunfo de la temporada

Los New England Patriots consiguieron su primera victoria del año al derrotar 20-3 a los Pittsburgh Steelers. La defensiva de New England limitó a su rival a solo tres puntos y permitió que el equipo controlara el encuentro.

En otro resultado sorpresivo, los New Orleans Saints derrotaron 24-17 a los Baltimore Ravens como visitantes. Los Minnesota Vikings también se impusieron a los Chicago Bears por 9-3, en un encuentro marcado por la poca producción ofensiva.

La jornada incluyó además una contundente victoria de los Carolina Panthers, que superaron 34-3 a los Atlanta Falcons. Por su parte, los San Francisco 49ers derrotaron 35-13 a los Miami Dolphins.

Todos los resultados de la Semana 2 de la NFL

Estos fueron los marcadores registrados durante la segunda semana de actividad de la NFL:

Detroit Lions 31-41 Buffalo Bills — Thursday Night Football

— Thursday Night Football Cincinnati Bengals 20-6 Houston Texans

Green Bay Packers 20-17 New York Jets — tiempo extra

— tiempo extra New Orleans Saints 24-17 Baltimore Ravens

Philadelphia Eagles 24-20 Tennessee Titans

Minnesota Vikings 9-3 Chicago Bears

Carolina Panthers 34-3 Atlanta Falcons

Pittsburgh Steelers 3-20 New England Patriots

Cleveland Browns 23-19 Tampa Bay Buccaneers

Jacksonville Jaguars 13-20 Denver Broncos

Las Vegas Raiders 26-14 Los Angeles Chargers

Washington Commanders 20-37 Dallas Cowboys

Miami Dolphins 13-35 San Francisco 49ers

Seattle Seahawks 31-7 Arizona Cardinals

La Semana 2 de la NFL todavía tendrá como uno de sus encuentros destacados el Sunday Night Football entre Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs, programado para disputarse en el Arrowhead Stadium.