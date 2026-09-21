En Yucatán, ocho de cada 10 Alertas Amber activadas en un mes correspondieron a jóvenes de 13 a 17 años

Ocho de las 10 Alertas Amber documentadas en Yucatán entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre correspondieron a adolescentes de entre 13 y 17 años, una concentración que marca el comportamiento reciente de las fichas difundidas por la Fiscalía General del Estado.

La revisión de los casos muestra además que la mayoría de las alertas de ese periodo ya fue desactivada después de que niñas, niños y adolescentes fueron localizados.

Entre las personas buscadas estuvieron Elian Alejandro Cahuich Moo, Jehieli Zucey Xool Pech, Jhoanna Guadalupe Can Nahuat, Britani Guadalupe Pérez Uicab, Owen Alessandro Medina Calam, Clara Abigail Pech Chávez, Géminis Leandro Pérez Uc, Alondra Marisol Ku Uc, Inalia Guadalupe Canul Dzib y Raúl Santiago Carpy Hernández. De ese grupo, ocho tenían entre 13 y 17 años.

Elian Alejandro Cahuich Moo, de 16 años, fue visto por última vez el 15 de agosto en el centro de Umán. Después de la activación de la Alerta Amber, la Fiscalía informó que fue localizado.

También fueron encontradas Jehieli Zucey Xool Pech, de 16 años; Jhoanna Guadalupe Can Nahuat, también de 16; Britani Guadalupe Pérez Uicab, de 14; Clara Abigail Pech Chávez, de 13; Géminis Leandro Pérez Uc, de 11, y Alondra Marisol Ku Uc, de 15 años.

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El caso de Owen Alessandro Medina Calam, de cuatro años, muestra que la fecha de activación de una alerta no necesariamente coincide con el momento de la desaparición. Su ficha fue difundida a finales de agosto, aunque había sido visto por última vez desde junio.

Durante septiembre también se activó la búsqueda de Inalia Guadalupe Canul Dzib, de 14 años, vista por última vez el 11 de ese mes en la colonia Los Almendros, en Tizimín.

Otro de los casos recientes fue el de Raúl Santiago Carpy Hernández, de 17 años, reportado como desaparecido después de salir de su domicilio en Sodzil Norte, Mérida.

Su familia informó que había salido para entregar un videojuego y no regresó. La búsqueda se extendió fuera del estado y posteriormente fue localizado en la Ciudad de México, por lo que su ficha dejó de corresponder a una búsqueda vigente.

No todas las desapariciones generan una alerta

Las 10 activaciones identificadas en el último mes no representan la totalidad de reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados en Yucatán.

La Alerta Amber se utiliza únicamente cuando se cumplen determinados criterios: que la persona sea menor de 18 años, exista riesgo de que pueda sufrir un daño grave y haya información suficiente para apoyar su localización.

Por ello, el número de fichas difundidas no puede utilizarse como equivalente al total de desapariciones de menores en el estado.

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La desactivación tampoco significa necesariamente que el caso quede cerrado desde el punto de vista ministerial. Una alerta puede retirarse de circulación cuando la persona es encontrada, mientras las investigaciones sobre las circunstancias de la ausencia continúan por otras vías.

Predominan menores de 13 a 17 años

El dato más visible del periodo es la concentración de casos entre adolescentes. De las 10 personas cuya alerta fue documentada, ocho tenían entre 13 y 17 años de edad; las otras dos correspondieron a un niño de 11 y otro de cuatro años.

Esa proporción, sin embargo, no permite establecer que exista una sola causa detrás de las ausencias. Los casos pueden responder a circunstancias diferentes y deben analizarse individualmente antes de atribuirlos a violencia, delito, conflictos familiares o ausencias voluntarias.

Lo que sí muestran las fichas revisadas es que, durante el último mes, los adolescentes representaron la gran mayoría de las personas consideradas en riesgo suficiente para activar el mecanismo de búsqueda inmediata.