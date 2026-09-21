Ataque armado en campo de béisbol de Guanajuato deja al menos tres muertos y cinco heridos

Un ataque armado registrado la tarde del domingo 20 de septiembre en las inmediaciones de un campo de béisbol de la comunidad Duranes de Arriba, en Valle de Santiago, Guanajuato, dejó al menos tres personas muertas y cinco lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron a la zona alrededor de las 16:00 horas y dispararon contra varias personas que se encontraban cerca de las instalaciones deportivas.

Medios locales reportaron posteriormente un posible cuarto fallecimiento, aunque las cifras difundidas durante las primeras horas posteriores al ataque presentaron diferencias. Algunas publicaciones situaron el saldo preliminar en cuatro muertos y cinco heridos.

¿Qué ocurrió en el campo de béisbol de Valle de Santiago?

La agresión ocurrió en una zona donde se encuentra el campo deportivo y la escuela primaria Gabriela Mistral.

Tras los disparos, algunas de las víctimas quedaron tendidas en distintos puntos del lugar, mientras que varios de los lesionados fueron trasladados por familiares y particulares a centros médicos para recibir atención.

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Versiones recabadas por medios de la zona señalan que las víctimas se encontraban reunidas cerca del campo cuando fueron sorprendidas por los agresores. Hasta el momento no se ha informado oficialmente el motivo del ataque.

Ejército y Guardia Nacional resguardan la zona

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se movilizaron al sitio para asegurar el perímetro y permitir las labores de investigación.

Sujetos armados dispararon en un campo de béisbol de Duranes de Arriba, Valle de Santiago, Guanajuato. Reportan al menos tres muertos y cinco lesionados.



Ataque armado deja al menos tres muertos en campo de béisbol de Valle de Santiago

#CrónicaRegional https://t.co/InYAJ5anOr — Crónica Regional (@cronicaregional) September 21, 2026

Posteriormente, agentes de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios balísticos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables y esclarecer las causas de la agresión. Hasta ahora no se han reportado detenciones relacionadas con los hechos.

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