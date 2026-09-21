Selección Mexicana: Primera baja de Rafa Márquez; buscan preparador físico

La Selección Mexicana tendrá un cambio en su cuerpo técnico luego de que la Federación Mexicana de Futbol confirmó la salida de Pol Lorente, quien dejó su puesto como preparador físico del equipo nacional después de dos años dentro de la institución.

La FMF informó que el especialista español concluyó su etapa con el combinado mexicano, al que se incorporó en agosto de 2024. La Federación reconoció su trabajo y dedicación durante el periodo que permaneció en el proyecto y le deseó éxito en su siguiente etapa profesional.

Por ahora, la función que desempeñaba Pol Lorente será cubierta por preparadores físicos de la estructura de Selecciones Nacionales. Estos especialistas acompañarán a Rafael Márquez y al resto de su equipo de trabajo durante las próximas concentraciones.

¿Quién estará a cargo de la preparación física de México?

Para las próximas Fechas FIFA de septiembre y octubre, México tiene programados partidos frente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Durante estos compromisos, la preparación física estará bajo responsabilidad de especialistas que ya pertenecen a la estructura institucional de la Federación.

La FMF también confirmó que ya comenzó el proceso para encontrar al sustituto definitivo de Lorente. La Dirección Deportiva y Rafael Márquez participarán en la elección del nuevo integrante del cuerpo técnico.

El organismo indicó que el nombramiento se anunciará oficialmente cuando concluya el proceso de selección, con el objetivo de incorporar al nuevo preparador físico de la Selección Mexicana lo antes posible.

Pol Lorente y su posible regreso al cuerpo técnico de Javier Aguirre

La salida del español también abre la posibilidad de que Pol Lorente vuelva a trabajar junto a Javier Aguirre, con quien ha formado parte de distintos proyectos a lo largo de su carrera.

Lorente integró el cuerpo técnico de Aguirre durante el Mundial 2026 y su relación profesional con el entrenador se ha mantenido durante varios años. Por ello, su salida de la Selección Mexicana ocurre en un momento en el que Aguirre podría asumir un nuevo proyecto en España.

En caso de que Javier Aguirre llegue al Valencia, Lorente quedaría disponible para valorar una eventual incorporación a su equipo de trabajo. Hasta ahora, no existe un anuncio oficial que confirme que esa posibilidad vaya a concretarse.