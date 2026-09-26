George Russell se lleva el Gran Premio de Azerbaiyán 2026; Checo Pérez termina 15

George Russell consiguió una ajustada victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, después de protagonizar un intenso cierre con Max Verstappen. El británico de Mercedes cruzó la meta apenas una décima de segundo por delante del piloto neerlandés de Red Bull.

La carrera parecía encaminada a un triunfo relativamente cómodo para Russell, pero los incidentes en las últimas vueltas cambiaron el panorama. Los choques de Alex Albon y posteriormente el de Franco Colapinto, quien estuvo involucrado en un incidente con Pierre Gasly y Lando Norris, provocaron el ingreso del safety car y permitieron que Verstappen redujera considerablemente la diferencia.

Russell resiste el ataque de Verstappen

Después de los incidentes, Max Verstappen aprovechó la reducción de velocidad del grupo para acercarse al Mercedes. El cuatro veces campeón del mundo mantuvo la presión durante las últimas 13 vueltas, pero Russell consiguió defender su posición hasta recibir la bandera a cuadros.

La diferencia final fue de apenas una décima, en un cierre que convirtió una carrera que parecía definida en una disputa hasta los últimos metros.

Detrás de los dos primeros apareció Isack Hadjar, quien completó una buena actuación con Red Bull. El piloto tuvo algunas oportunidades para atacar a su compañero de equipo, aunque finalmente no consiguió avanzar posiciones.

Antonelli remonta 11 posiciones

Uno de los movimientos destacados de la carrera fue protagonizado por Andrea Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes comenzó desde la decimosexta posición y consiguió recuperar 11 lugares para finalizar en el quinto puesto.

Aunque la remontada le permitió sumar puntos importantes, el resultado también dejó la sensación de que podía haber avanzado más durante la competencia.

Charles Leclerc completó los primeros cinco lugares. El piloto monegasco perdió dos posiciones durante la carrera con Ferrari, escudería que nuevamente quedó lejos de tener un monoplaza capaz de pelear por la victoria.

Los accidentes que cambiaron la carrera

La victoria de Russell pudo haber sido mucho más tranquila de no haberse producido los incidentes que modificaron el desarrollo de la competencia.

Alex Albon sufrió un accidente en la vuelta 31, mientras que en la vuelta 36 se produjo otro incidente en el que estuvieron involucrados Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris.

La presencia del safety car permitió que Verstappen recortara la ventaja y llegara a las últimas vueltas con posibilidades de luchar por la victoria.

¿Cómo terminó Checo Pérez en Azerbaiyán?

El mexicano Sergio “Checo” Pérez terminó en la decimoquinta posición con Cadillac.

El resultado estuvo condicionado por los diferentes abandonos que se produjeron durante la carrera. De acuerdo con el texto de origen, el desempeño también refleja las dificultades que ha tenido el piloto mexicano con un monoplaza que no está en condiciones de competir por las primeras posiciones esta temporada.

Con el resultado en Azerbaiyán, George Russell se quedó con una victoria que parecía encaminada a ser cómoda, pero que terminó definiéndose por apenas una décima frente a Verstappen.