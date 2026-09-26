Huracán Polo baja a categoría 4 y mantiene vigilancia en Baja California Sur

El Huracán Polo disminuyó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este sábado 26 de septiembre, aunque mantiene una intensidad elevada y continúa bajo vigilancia frente a las costas de Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 09:20 horas, el centro del ciclón se localizó a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de hasta 305 km/h.

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 15 km/h, mientras su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el noroeste del país.

¿Dónde se localiza el Huracán Polo?

El reporte oficial ubica a Polo también a unos 770 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Aunque el ciclón perdió fuerza respecto a las horas anteriores, continúa como un huracán mayor y mantiene condiciones para generar efectos importantes en la península.

El SMN mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, Baja California Sur.

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¿Qué efectos provocará Polo en Baja California Sur?

Para las próximas horas se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en el sur de Baja California Sur.

También se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 60 km/h, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas del estado.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones en actividades marítimas y atender los avisos de Protección Civil ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad del sistema.

🌀 El #Huracán #Polo se encuentra en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. Se localiza a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀 Se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe,… pic.twitter.com/OTju7vWCFo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

¿Cuál es la trayectoria prevista de Polo?

El pronóstico del SMN contempla que Polo continúe avanzando hacia el noroeste durante el fin de semana y pierda fuerza gradualmente.

La trayectoria proyectada muestra al sistema todavía como huracán durante los próximos días antes de debilitarse posteriormente a tormenta y depresión tropical sobre el noroeste del país.

Por ahora, el principal foco de atención se mantiene en Baja California Sur, donde continuarán los efectos de viento, lluvia y oleaje asociados al ciclón.

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